Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Restaurant Tim Raue в Берлине

Restaurant Tim Raue

О месте

Яркий представитель берлинской высокой кухни с двумя звездами Michelin, расположенный в модном районе Кройцберг. Это место, где шеф Тим Рау, коренной берлинец, создаёт смелые фьюжн-блюда: европейская база с мощными азиатскими акцентами — от острого васаби до тайских ароматов и китайской философии.

Особенности

Посадочные места
Винная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Бронирование столов
Wi-Fi
Тихая обстановка
Можно с животными
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

Rudi-Dutschke-Straße 26, 10969 Berlin
+493025937930

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 00:00
Суббота18:00 - 00:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM