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Nobelhart & Schmutzig в Берлине

Nobelhart & Schmutzig

О месте

Камерный ресторан с двумя звёздами Michelin в живописном Кройцберге Берлина, где простота встречается с гениальностью. Здесь нет лишнего декора: уютная деревянная стойка у открытой кухни позволяет наблюдать, как повара творят магию.

Особенности

Винная карта
Вегетарианские блюда
Полный бар
Тихая обстановка
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Friedrichstraße 218, 10969 Berlin
+493025940610

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 00:00
Суббота18:00 - 00:00
Контакты
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