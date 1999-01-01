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Hugos в Берлине

Hugos

О месте

Элегантный ресторан с одной звездой Michelin с 1999 года на 14-м этаже отеля InterContinental Berlin. Здесь панорамные окна открывают потрясающий вид на крыши Берлина, Зоопарк и Победную колонну — идеальный фон для романтического ужина.

Особенности

Винная карта
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка

Контакты

Budapester Str. 2, 10787 Berlin
+493026021263

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:30 - 00:00
Четверг18:30 - 00:00
Пятница18:30 - 00:00
Суббота18:30 - 00:00
Контакты
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