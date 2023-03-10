Аренда яхты в Берлине
Вода позволяет увидеть привычную городскую среду с неожиданной стороны, спокойной и совершенно не похожей на обычный ритм столицы. На борту можно провести приватный вечер, отметить важное событие или просто позволить себе несколько часов без суеты.
Что мы предлагаем
Яхта может стать альтернативой привычной ресторанной или event-площадке. Такой формат особенно интересен для приватных встреч, небольших праздников и необычного вечернего сценария.
- Круизы по городским водным маршрутам и озёрам.
- Частные ужины и камерные встречи на борту.
- Яхты для корпоративных мероприятий и закрытых презентаций.
- Вечерние чартеры с индивидуальным музыкальным и гастрономическим наполнением.
Программа формируется под атмосферу конкретного события.
Запрос
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Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Яхта может стать самостоятельной площадкой для вечера, поэтому обслуживание здесь строится немного иначе, чем во время обычной прогулки. Команда помогает сохранить нужную атмосферу, не перетягивая на себя внимание.
- Профессиональное управление судном и спокойная работа экипажа на протяжении всего маршрута.
- Музыкальное сопровождение, напитки и кейтеринг под характер мероприятия.
- Подготовка пространства на борту к ужину, презентации или частному празднику.
Дополнительные услуги
Борт не обязательно использовать только для отдыха. При соответствующей подготовке он становится камерной площадкой для презентации, встречи с партнёрами или вечернего мероприятия, где привычный городской формат приобретает совершенно другую атмосферу.
- Аудиовизуальное оборудование для презентаций, выступлений и закрытых деловых встреч.
- Организация брендированного оформления пространства для корпоративных мероприятий.
- Кейтеринг в формате современной европейской кухни с индивидуальной подачей.
- Координация гостей, тайминга и технических деталей мероприятия на протяжении всего вечера.
Маршруты и направления
Водный Берлин заметно отличается от города, который виден с улиц: исторический центр постепенно уступает место каналам, озёрам и лесным берегам. За один день можно совместить архитектуру центральных районов с более спокойным маршрутом через Ванзее или Мюггельзее.
- Шпрее через исторический центр — маршрут мимо Музейного острова, Берлинского собора, правительственного квартала и галереи Ист-Сайд.
- Шпрее и Ландверканал — более продолжительная городская прогулка через Кройцберг, Тиргартен и западные районы.
- Ванзее — Потсдам — выход за пределы центра к озёрам, зелёным берегам и дворцовым ансамблям.
- Мюггельзее и Даме — спокойное направление среди лесов и воды, подходящее для продолжительного дневного чартера.
Яхты для особых случаев
Водный формат хорошо сочетается с современной культурной жизнью города — особенно когда событие рассчитано на небольшую аудиторию и не нуждается в традиционной банкетной площадке.
- Закрытые презентации модных коллекций — показ новой линии, индивидуальная примерка или съёмка рекламной кампании в необычном пространстве.
- Музыкальные вечера — выступление музыкантов или программа диджея для приглашённой компании без атмосферы переполненного клуба.
- Вечеринка после выставки, премьеры или презентации — продолжение официальной части вечера на воде с напитками и лёгкой кухней.
Такой формат оставляет пространство для характера события, а не диктует ему готовый сценарий.