Аренда яхты в Берлине

Яхты для особых случаев

Водный формат хорошо сочетается с современной культурной жизнью города — особенно когда событие рассчитано на небольшую аудиторию и не нуждается в традиционной банкетной площадке.

Закрытые презентации модных коллекций — показ новой линии, индивидуальная примерка или съёмка рекламной кампании в необычном пространстве.

Музыкальные вечера — выступление музыкантов или программа диджея для приглашённой компании без атмосферы переполненного клуба.

Вечеринка после выставки, премьеры или презентации — продолжение официальной части вечера на воде с напитками и лёгкой кухней.

Такой формат оставляет пространство для характера события, а не диктует ему готовый сценарий.