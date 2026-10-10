Гастрономическая сцена высокого уровня в Пекине — одна из самых утонченных в Азии. Она гармонично соединяет многовековое императорское наследие и передовые мировые тренды. От традиционной шаньдунской кухни и изысканных кантонских димсамов до органических вегетарианских сетов в двориках сыхэюань — столица Китая предлагает гастрономический опыт мирового класса.

Независимо от того, организуете ли вы деловой прием для международных партнеров в Центральном деловом районе, ищете приватный кабинет для дипломатических переговоров или стремитесь попробовать редкие региональные блюда, выбор правильного места требует экспертного понимания города.

В этом гиде собраны лучшие китайские рестораны в Пекине, отобранные по критериям происхождения ингредиентов, архитектурной концепции, мастерству шеф-поваров и уровню персонального сервиса.

1. King’s Joy — Органическая вегетарианская кухня с тремя звездами Мишлен

Кухня: Высокая китайская вегетарианская кухня

Район: Район Дунчэн / Около храма Юнхэгун

Стоимость: $200 – $380 на человека (¥1,500 – ¥2,800 CNY)

Подходит для: VIP-приемов, ценителей здоровой высокой кухни, дипломатических встреч

Расположенный в отреставрированном историческом особняке сыхэюань неподалеку от храма Юнхэгун, ресторан King’s Joy предлагает уединенный отдых премиального уровня. Центральный дворик под стеклянным куполом украшен живыми бамбуковыми композициями и подсвечивается мягким светом, а живая музыка на арфе и легкий туман создают атмосферу полного спокойствия в центре мегаполиса.

Под руководством шеф-поваров и специалистов по правильному питанию King’s Joy подает сеты из органических ингредиентов, поставляемых с частных ферм. Кухня превращает сезонные овощи, дикорастущие горные грибы и редкие трюфели в произведения гастрономического искусства. Обладая тремя звездами Michelin и Зеленой звездой за экологичность, заведение справедливо входит в топ китайских ресторанов в Пекине.

Инсайдерский совет: Бронируйте столик в стеклянном атриуме на вечернее время и заказывайте авторскую дегустацию органического грибного чая.

2. LING YUN (ранее Ling Long) — Авторская авангардная кухня и современный стиль

Кухня: Современная авторская китайская кухня

Район: Санлитунь / Посольский квартал, Чаоян

Стоимость: $230 – $380 на человека (¥1,680 – ¥2,700 CNY)

Подходит для: Статусных бизнес-ужинов, эстетов, трендсеттеров

Находящийся на третьем этаже отеля Stey at Bei Zhaolong Hotel в Санлитуне, ресторан LING YUN (обновленный концепт известного заведения Ling Long) представляет авангард современной китайской кухни. После концептуального обновления и реновации интерьер получил ультрасовременный дизайн с авторскими архитектурными деталями, мягким освещением и камерным залом, обеспечивающим полную приватность для гостей.

Основанный известным шеф-поваром Джейсоном Лю, LING YUN предлагает сезонное дегустационное меню, выстроенное вокруг четырех стихий: умами, традиция, локальность и память. Кухня соединяет классические китайские рецепты с передовыми техниками, создавая такие блюда, как синий омар в желе из шаосинского вина и нежный рыбий пузырь под соусом из пармезана. Завоевав звезду Michelin и место в первой десятке рейтинга Asia's 50 Best Restaurants, LING YUN входит в лучшие китайские рестораны в Пекине.

Инсайдерский совет: Бронируйте визит минимум за четыре недели и заказывайте авторское винное сопровождение, подобранное шеф-сомелье под сет от шефа.

3. Xin Rong Ji (Xinyuan South Road) — Дары моря из Тайчжоу

Кухня: Высокая кухня Тайчжоу и свежие морепродукты

Район: Лянмацяо / CBD, Чаоян

Стоимость: $250 – $450 на человека (¥1,800 – ¥3,200 CNY)

Подходит для: Переговоров высокого уровня, ценителей морепродуктов, официальных банкетов

Флагманский пекинский ресторан сети Xin Rong Ji на Xinyuan South Road обладает тремя звездами Michelin и олицетворяет вершину в приготовлении премиальных морепродуктов. Интерьер выдержан в стиле сдержанной роскоши: отделка из темного дерева, авторская скульптура из камня и просторные приватные кабинеты с персональным батлер-сервисом.

Xin Rong Ji известен бескомпромиссным подходом к свежести продуктов: дикую рыбу и морепродукты ежедневно доставляют авиарейсами из прибрежного региона Тайчжоу. Среди фирменных блюд — дикий желтый горбыль, тушеные актинии и хрустящая жареная утка. Как один из хороших китайских ресторанов в Пекине для официальных мероприятий, заведение гарантирует безупречный уровень.

Инсайдерский совет: Приватные залы требуют бронирования заранее; при согласовании меню обязательно включайте фирменного желтого горбыля, тушенного с рисовыми пирожками.

4. Sheng Yong Xing (Флагман в Чаоян) — Высокая кухня и утка по-пекински

Кухня: Высокая пекинская кухня и утка на дровах

Район: Парк Чаоян / Улица Синьдун, Чаоян

Стоимость: $110 – $220 на человека (¥800 – ¥1,600 CNY)

Подходит для: Семейных VIP-торжеств, иностранных гостей, ценителей винных парных сетов

Флагманский ресторан Sheng Yong Xing на улице Синьдун превратил приготовление главного блюда Пекина в настоящий гастрономический ритуал, отмеченный звездой Michelin. Пространство оформлено в современном стиле с медными элементами, темным деревом и прозрачным винным погребом с богатой коллекцией вин.

Главное блюдо ресторана — утка по-пекински, запеченная на финиковых дровах. Нарезка выполняется прямо у столика гостей, а подача дополняется осетровой икрой Kaluga, тонкими блинчиками и авторскими соусами. Sheng Yong Xing входит в топ китайских ресторанов в Пекине для тех, кто ищет классическую утку в премиальном исполнении.

Инсайдерский совет: Выбирайте столик рядом с винной галереей и заказывайте подачу утки с черной икрой для идеального гастрономического сочетания.

5. Cai Yi Xuan в Four Seasons Hotel Beijing — Премиальная кантонская кухня

Кухня: Высокая кантонская кухня и авторские димсамы

Район: Лянмацяо / Посольский квартал, Чаоян

Стоимость: $130 – $250 на человека (¥950 – ¥1,800 CNY)

Подходит для: Дипломатических обедов, корпоративных встреч, гурманов

Находящийся в Four Seasons Hotel Beijing, ресторан Cai Yi Xuan («Павильон изысканной трапезы») предлагает коллекцию блюд традиционной и современной кантонской кухни. Интерьер объединяет китайское декоративное искусство и современный комфорт: резные ширмы из розового дерева, янтарное стекло и частные кабинеты для приватных встреч.

Кухня славится филигранной работой с воком, насыщенными бульонами и свежими димсамами ручной лепки. В меню вы найдете австралийскую говядину вагю с черным перцем, тушеного абалона и димсамы с черным трюфелем и камчатским крабом. Как один из лучших китайских ресторанов в Пекине при пятизвездочном отеле, Cai Yi Xuan гарантирует безупречное качество.

Инсайдерский совет: Бронируйте столик на дневное время в выходные дни, чтобы оценить их авторский сет димсамов от шеф-повара.

6. Country Kitchen в Rosewood Beijing — Северные традиции и уютный интерьер

Кухня: Высокая северно-китайская кухня и утка в дровяной печи

Район: CBD / Jingguang Centre, Чаоян

Стоимость: $100 – $200 на человека (¥700 – ¥1,400 CNY)

Подходит для: Деловых обедов, неформальных встреч, ценителей аутентичных вкусов

Занимающий третий этаж отеля Rosewood Beijing, ресторан Country Kitchen предлагает современное прочтение традиционной кухни Северного Китая. Интерьер напоминает стиль загородных резиденций: открытая терракотовая кирпичная кладка, массивные деревянные балки и открытая кухня с кирпичной печью.

В меню собраны проверенные временем рецепты Пекина и северных провинций: лапша ручной лепки, свиная грудинка длительного томления и утка по-пекински. Уютная и одновременно респектабельная атмосфера делает заведение одним из хороших китайских ресторанов в Пекине для бизнес-ланчей и неформальных ужинов.

Инсайдерский совет: Запрашивайте столик с видом на станцию приготовления лапши и заказывайте запеченную свиную рульку с хрустящей корочкой.

7. Made in China в Grand Hyatt Beijing — Легендарная классика пекинской утки

Кухня: Традиционная северно-китайская кухня и утка по-пекински

Район: Ванфуцзин / Дунчэн

Стоимость: $90 – $180 на человека (¥650 – ¥1,300 CNY)

Подходит для: Деловых ужинов, первого знакомства с Пекином, традиционных банкетов

Расположенный в отеле Grand Hyatt Beijing рядом с улицей Ванфуцзин, Made in China — легендарный ресторан, первым предложивший концепцию открытой кухни для высокой китайской кухни. Пространство оснащено стеклянными демонстрационными зонами, где гости могут наблюдать за работой поваров у печей и воков.

Made in China известен традиционной уткой по-пекински на финиковых дровах, приготовленной по строгим историческим канонам. В меню также представлены такие блюда, как «курица нищего» и домашние пельмени ручной лепки. Входя в топ китайских ресторанов в Пекине, заведение гарантирует стабильное качество и высокий уровень сервиса.

Инсайдерский совет: Утку по-пекински необходимо заказывать заранее на этапе подтверждения бронирования стола, чтобы избежать ожидания.

8. Lu Shang Lu — Традиции высокой шаньдунской кухни

Кухня: Традиционная высокая шаньдунская (Лу) кухня

Район: CBD / Северная дорога Дунсаньхуань, Чаоян

Стоимость: $280 – $500 на человека (¥2,000 – ¥3,600 CNY)

Подходит для: Торжественных банкетов, дипломатического протокола, VIP-гостей

Lu Shang Lu задает высочайший стандарт для премиальной шаньдунской (Лу) кухни — одной из древнейших и самых уважаемых императорских кулинарных традиций Китая. Интерьер спроектирован как закрытый особняк с отделкой из ценных пород дерева, авторской каллиграфией и частными кабинетами с зонами для чайной церемонии.

Обладая двумя звездами Michelin, Lu Shang Lu специализируется на сложных блюдах, которые исторически подавались к императорскому столу. Шеф-повара мастерски готовят морского огурца, высушенного абалона и прозрачные бульоны на основе птицы. Ресторан справедливо считается одним из лучших китайских ресторанов в Пекине для официальных мероприятий.

Инсайдерский совет: Заказывайте полный императорский дегустационный сет от шеф-повара и бронируйте кабинет с чайным мастером для завершения вечера.

Китайская гастрономия и ваш комфорт в Пекине

Посещение лучших китайских ресторанов Пекина требует предварительного планирования: заведения с тремя звездами Мишлен, такие как King’s Joy или Xin Rong Ji, а также приватные залы в Lu Shang Lu часто забронированы на недели вперед. Для международных бизнесменов, VIP-путешественников и дипломатов организация графика, коммуникация с заведениями и логистика могут стать сложной задачей.

Сотрудничество с профессиональной службой премиального консьерж-сервиса от Versently позволяет легко решить вопросы бронирования редких столов и организации индивидуальных трансферов. Будь то императорский банкет в Lu Shang Lu или столик в стеклянном атриуме King’s Joy, Versently обеспечивает точность и высокий уровень исполнения. Доверяя организацию досуга экспертам, вы получаете возможность посещать топ китайских ресторанов в Пекине с максимальным комфортом, приватностью и высоким статусом.