Премиальный гастрономический сегмент Пекина стал одним из самых динамичных в Азии, и высокая итальянская кухня занимает в нем особое место. Сочетая многовековые традиционные рецепты северных и южных регионов Италии с современными техниками высокой кухни, лучшие рестораны столицы демонстрируют бескомпромиссное качество. От домашней свежей пасты ручной лепки и импортных белых трюфелей до редких винных коллекций с винтажными винами Пьемонта и Тосканы — заведения Пекина предлагают гастрономический опыт мирового уровня.

Независимо от того, организуете ли вы деловой ужин с партнерами в Центральном деловом районе, ищете уединенный ресторан в тихом историческом дворике хутуна или отмечаете семейное событие с пятизвездочным сервисом, выбор правильной локации требует локальных знаний.

В этом гиде собраны лучшие итальянские рестораны в Пекине, отобранные по критериям аутентичности ингредиентов, кулинарному мастерству шеф-поваров, изысканности интерьера и стандартам персонального сервиса.

1. Il Ristorante - Niko Romito в Bvlgari Hotel Beijing — Мишленовская роскошь и уединение

Кухня: Современная высокая итальянская кухня

Район: Посольский квартал / Лянмацяо, Чаоян

Стоимость: $180 – $320 на человека (¥1,300 – ¥2,300 CNY)

Подходит для: Статусных бизнес-ужинов, VIP-торжеств, романтических вечеров

Расположенный в тихой парковой зоне на берегу реки при опекаемом Bvlgari Hotel Beijing, ресторан Il Ristorante - Niko Romito олицетворяет вершину итальянского высокой кухни в столице. Интерьер, разработанный итальянским архитектурным бюро ACPV Architects, выдержан в теплых тонах тикового дерева с панорамными окнами от пола до потолка, открывающими вид на частный сад. Атмосфера сочетает лаконичную современную роскошь и домашнее умиротворение.

Концепция меню, созданная шеф-поваром Нико Ромито (обладателем трех звезд Мишлен в Италии), переосмысляет итальянскую классику через призму чистоты вкуса, легкости и графичной подачи. Чистые бульоны, паста ручной работы и премиальное мясо готовятся по авторским технологиям, сохраняющим естественный вкус продуктов. Ресторан, отмеченный звездой Michelin, заслуженно входит в топ итальянских ресторанов в Пекине для требовательных международных гостей.

Инсайдерский совет: Бронируйте столик у окна на предзакатный час, чтобы насладиться видом на подсвеченный сад, и заказывайте сезонный дегустационный сет в сопровождении редких итальянских вин.

2. Mio в Four Seasons Hotel Beijing — Авангардная гастрономия и впечатляющий дизайн

Кухня: Современная итальянская кухня высокого уровня

Район: Лянмацяо / Посольский квартал, Чаоян

Стоимость: $150 – $280 на человека (¥1,100 – ¥2,000 CNY)

Подходит для: Бизнес-ланчей топ-менеджмента, ярких ужинов, особых поводов

Находящийся на третьем этаже отеля Four Seasons Hotel Beijing, ресторан Mio (в переводе с итальянского — «Мой») предлагает яркий гастрономический опыт. Интерьер украшают хрустальные люстры, открытая кухня с двумя дровяными печами и полированный мрамор, создающие торжественную атмосферу. Для конфиденциальных переговоров предусмотрены приватные кабинеты.

Кулинарная команда подходит к региональным итальянским рецептам с высокой долей креатива, превращая классику в авторские произведения. В меню представлены тальолини ручной лепки с сезонным трюфелем, нежные телячьи щечки долгого томления и карпаччо из глубоководных морепродуктов. Mio входит в лучшие итальянские рестораны в Пекине благодаря высокому уровню сервиса Four Seasons и новаторскому взгляду на кухню.

Инсайдерский совет: Выбирайте места за стойкой напротив открытой кухни, чтобы наблюдать за работой поваров, или бронируйте приватную комнату для закрытых деловых встреч.

3. GIADA Garden в China World Hotel — Высокая мода и мишленовский уровень

Кухня: Высокая региональная итальянская кухня

Район: CBD (Central Business District), Чаоян

Стоимость: $130 – $250 на человека (¥900 – ¥1,800 CNY)

Подходит для: Деловых встреч, светских вечеров, ценителей редких вин

GIADA Garden органично объединяет эстетику высокой моды и премиальную гастрономию на верхнем уровне комплекса China World Hotel. Созданный совместно с итальянским модным домом GIADA, ресторан выполнен в лаконичном стиле: светлый травертин, мягкие нейтральные оттенки и открытая терраса в небесном саду. Пространство привлекает международных топ-менеджеров и ценителей стиля.

Под руководством известного шеф-повара Марино Д’Антонио кухня создает традиционные итальянские блюда в утонченной современной подаче. Меню предлагает пасту ручной работы, морепродукты и гриль, а винная карта содержит лучшие образцы итальянского виноделия. Отмеченный звездой Michelin, GIADA Garden справедливо считается одним из хороших итальянских ресторанов в Пекине для статусных встреч.

Инсайдерский совет: В теплое время года бронируйте столик на открытой террасе с садом, чтобы поужинать на свежем воздухе с видом на небоскребы CBD.

4. Barolo в The Ritz-Carlton, Beijing — Классическая роскошь и элитная винная карта

Кухня: Классическая региональная итальянская кухня

Район: CBD / Даванлу, Чаоян

Стоимость: $110 – $220 на человека (¥800 – ¥1,600 CNY)

Подходит для: Корпоративных ужинов, винных ценителей, дипломатических приемов

Названный в честь знаменитого винодельческого региона Пьемонт, ресторан Barolo предлагает классический итальянский ужин в интерьерах отеля The Ritz-Carlton, Beijing. Пространство оформлено с европейской пышностью: массивное красное дерево, хрустальные люстры, тяжёлые бархатные портьеры и мягкие кожаные кресла. Такая атмосфера отлично подходит для официальных мероприятий и праздничных ужинов.

Кухня специализируется на традиционных блюдах Северной и Центральной Италии: насыщенных ризотто, домашней пасте и премиальных стейках. Соответствуя своему названию, Barolo располагает одной из самых богатых винных коллекций в городе, подобранной для сопровождения каждого блюда. Это один из топ итальянских ресторанов в Пекине для поклонников классической элегантности.

Инсайдерский совет: Проконсультируйтесь с шеф-сомелье для подбора винного сета Barolo к фирменным тальятелле ручной работы и тушеным говяжьим ребрам.

5. Tavola Italian Dining — Дипломатический статус и понятная классика

Кухня: Аутентичная региональная итальянская кухня

Район: Посольский комплекс Лянмацяо, Чаоян

Стоимость: $80 – $150 на человека (¥550 – ¥1,100 CNY)

Подходит для: Деловых ланчей, спокойных ужинов, дипломатических встреч

Расположенный на территории дипломатического комплекса Liangmaqiao Diplomatic Mansion, ресторан Tavola более десяти лет сохраняет статус одного из главных центров итальянской кухни в Пекине. Интерьер отличается строгими линиями, отделкой из светлого дерева и большими окнами. Спокойная, деловая атмосфера сделала его популярным местом для обедов и ужинов послов, бизнесменов и иностранных гостей.

Tavola уделяет особое внимание качеству продуктов, импортируя оливковое масло, сыры, мясные деликатесы и морепродукты напрямую из Италии. В центре открытой кухни установлена традиционная дровяная печь, в которой выпекают классическую неаполитанскую пиццу, дополняющую меню из пасты и гриля. Tavola уверенно входит в хорошие итальянские рестораны в Пекине для тех, кто ценит понятную аутентичную кухню.

Инсайдерский совет: Дневное бизнес-меню по будням — отличный выбор для деловых встреч с высоким качеством подачи в сжатые сроки.

6. Via Roma в Kempinski Hotel Beijing — Традиции гостеприимства и домашний уют

Кухня: Традиционная региональная итальянская кухня

Район: Lufthansa Center / Лянмацяо, Чаоян

Стоимость: $75 – $140 на человека (¥500 – ¥1,000 CNY)

Подходит для: Семейных торжеств, корпоративных ужинов, любителей классической пасты

Ресторан Via Roma, находящийся в известном отельном комплексе Kempinski Yansha Center, знакомит гостей с традиционной итальянской кухней. Двухуровневый зал оформлен в теплых терракотовых тонах с открытой кухней и прозрачной винной башней, где хранятся сотни наименований вин. Атмосфера располагает к спокойным встречам и семейным ужинам.

Меню Via Roma включает проверенные временем рецепты различных регионов Италии — от Ломбардии до Сицилии. Шеф-повара готовят домашнюю свежую пасту, ризотто и мясо в дровяной печи из импортных европейских ингредиентов. Как один из лучших итальянских ресторанов в Пекине при классическом пятизвездочном отеле, Via Roma гарантирует стабильное качество и внимательный сервис.

Инсайдерский совет: Посещайте ресторан в период сезонных трюфельных недель, чтобы попробовать блюда Северной Италии со свежим белым или черным трюфелем.

7. VICINI в Mandarin Oriental Qianmen — Исторический хутун и современный комфорт

Кухня: Современная и региональная итальянская кухня

Район: Цзяньмэнь / Исторический район хутунов, Дунчэн

Стоимость: $120 – $220 на человека (¥850 – ¥1,550 CNY)

Подходит для: VIP-путешественников, романтических вечеров, встреч в уникальной атмосфере

Расположенный на территории исторического комплекса Mandarin Oriental Qianmen, ресторан VICINI создает контраст между традиционной китайской архитектурой и итальянской кухней. Ресторан занимает отреставрированное здание сыхэюань с открытыми деревянными балками, стильной современной мебелью и видами на внутренние тихие дворики. Локация обеспечивает полное уединение в самом сердце старого Пекина.

Меню VICINI предлагает современную интерпретацию блюд итальянских тратторий. Акцент сделан на сезонных овощах, свежей пасте, морепродуктах и мясе на гриле с пряными травами. Как один из топ итальянских ресторанов в Пекине с редкой архитектурной концепцией, VICINI предлагает запоминающуюся атмосферу для ужина.

Инсайдерский совет: Приезжайте до заката, чтобы прогуляться по историческим хутунам, после чего отправляйтесь на ужин в тихий внутренний дворик ресторана.

Как спланировать идеальный гастрономический вечер в Пекине

Бронирование столов в лучших итальянских ресторанах Пекина требует внимания к деталям: популярные залы в Il Ristorante - Niko Romito, Mio или VICINI часто забронированы на дни вперед. Для международных топ-менеджеров, VIP-путешественников и дипломатов организация графика, коммуникация с ресторанами и логистика могут потребовать дополнительного времени.

Сотрудничество с профессиональной службой премиального консьерж-сервиса от Versently позволяет легко решить вопросы бронирования столов и организации индивидуальных трансферов. Будь то ужин в Barolo или столик во внутреннем дворике VICINI, Versently обеспечивает точность и высокий уровень исполнения. Доверяя организацию досуга профессионалам, вы получаете возможность посещать лучшие итальянские рестораны в Пекине с полным комфортом и гарантией качества.