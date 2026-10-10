Гастрономическая сцена Пекина предлагает впечатляющий выбор заведений для поклонников растительной кухни. Она охватывает диапазон от обладателей звезд Michelin, расположенных в исторических двориках, до камерных концептуальных ресторанов, где традиционные китайские кулинарные традиции полностью переосмыслены через работу с растениями. Здесь также представлены современные веганские пространства, приватные залы и авторские бистро, где главный акцент сделан на творческом подходе, а не на формальной церемониальности.

Для гостей столицы, исключающих мясо из своего рациона, поиск подходящей локации редко становится проблемой. Главный вопрос заключается в том, где именно растительная кухня воспринимается как самостоятельное высокое искусство, а не как набор вынужденных ограничений. Заведения из этого гида демонстрируют совершенно разные концепции: от сложных дегустационных сетов из редких сезонных ингредиентов до буддийской эстетики и новаторских веганских техник.

В данный обзор вошли лучшие вегетарианские рестораны в Пекине в разных ценовых категориях: от флагманских ресторанов высокой кухни до более непринужденных веганских заведений. Такое разнообразие крайне важно для премиальных путешественников, деловых гостей и тех, кто путешествует соло. Торжественный многосоставный сет станет идеальным выбором для статусного вечера, в то время как небольшое авторское бистро отлично подойдет для легкого обеда между деловыми встречами или во время прогулок по историческим хутунам.

King's Joy — Высокая вегетарианская кухня с тремя звездами Мишлен

Кухня: Современная китайская вегетарианская

Район: Улица Юнхэгун / Хутун Удин, Дунчэн

Стоимость: ¥999–¥3,999 CNY ($140–$560 USD) на человека

Подходит для: Статусных ужинов, бизнес-приемов, особых торжеств

King's Joy ярко демонстрирует, насколько далеко высокая гастрономия может уйти от представления о простом обеде без мяса. Расположенный в традиционном особняке сыхэюань прямо напротив храма Юнхэгун, ресторан сочетает лаконичный интерьер с бамбуковыми акцентами, мягким естественным светом и атмосферой глубокого умиротворения. Окружение подчеркивает связь с историческим прошлым Пекина, а уровень сервиса соответствует строгим международным стандартам.

Кулинарная команда выстраивает меню вокруг природного характера сезонных продуктов. В приготовлении используются методы деликатной обработки на пару, длительного томления и быстрого обжаривания. Грибы, овощи, тофу и редкие растительные ингредиенты обрабатываются с той же филигранной точностью, с которой на классической высокой кухне работают с морепродуктами или мясом. В активе заведения — три звезды Michelin и Зеленая звезда за экологичность, что заслуженно выводит его в топ вегетарианских ресторанов в Пекине для самых взыскательных гостей.

Главная ценность King's Joy заключается в том, что ресторан не использует имитацию мяса для создания ощущения роскоши. Вся концепция выстроена вокруг текстур, ферментации, насыщенных бульонов и раскрытия привычных продуктов через мастерство шеф-повара.

Инсайдерский совет: Выделяйте на визит достаточно времени. Самые подробные сеты могут включать множество перемен, поэтому King's Joy лучше всего рассматривать как главную цель для долгого обеда или вечернего ужина, а не как быструю остановку между экскурсиями. Бронировать столики необходимо заранее.

Lamdre — Две звезды Мишлен и современная веганская эстетика

Кухня: Современная авторская веганская

Район: Улица Гунти Бэйлу, Чаоян

Стоимость: Около ¥1,000–¥1,500 CNY ($140–$210 USD) на человека

Подходит для: Соло-ужинов, дегустационных сетов, ценителей современной кухни

Lamdre предлагает более современный и персонализированный взгляд на веганскую гастрономию. Ресторан занимает камерное светлое пространство с двускатной крышей и верхним остеклением. Частные кабинеты и балкон создают приватные зоны, а общий зал отличается лаконичным стилем, где дизайн подчеркивает подачу блюд, не отвлекая внимание от вкусовых сочетаний.

Шеф-повар Дай, изучавший работу с растительными ингредиентами в Японии, создает меню, обновляющееся вслед за сменой сезонов. Среди фирменных позиций — белый гриб с зеленым перцем и морской солью, а также блюда из грибов провинции Юньнань, тофу и деликатных бульонов длительного варения. Отмеченный двумя звездами в гиде Michelin, Lamdre по праву входит в лучшие рестораны для вегетарианцев в Пекине, демонстрируя высший уровень мастерства.

Такая выверенная точность делает Lamdre особенно привлекательным для международных путешественников. Заведение одинаково подходит как для соло-гостей, ищущих серьезный гастрономический уровень после насыщенного дня, так и для пар, предпочитающих сдержанную альтернативу классическим отельным ресторанам. Отличная винная карта придаёт ужину современный динамичный характер.

Выбирая лучшие вегетарианские рестораны в Пекине, ценителям авторской кухни стоит обратить внимание на Lamdre, поскольку этот проект изначально проектировался исключительно вокруг растительных ингредиентов, овощей и грибов.

Инсайдерский совет: Ориентируйтесь на актуальное сезонное меню, а не на архивные фотографии из интернета. Кухня гибко адаптируется под поступающие ингредиенты, и самые сильные блюда всегда привязаны к конкретному времени года.

Ye Ye Puti — Высокая вегетарианская кухня и восточная эстетика

Кухня: Традиционная китайская вегетарианская

Район: Даванлу / Цзяньмэнь / Ванцзин

Стоимость: Около ¥500–¥1,280 CNY ($70–$180 USD) на человека

Подходит для: Приватных ужинов, бизнес-встреч, погружения в культуру

Ye Ye Puti рассматривает вегетарианство как гармоничное сочетание кулинарии, архитектуры и культурной атмосферы. Флагманский ресторан в районе Цзяньмэнь расположен в историческом здании с приватными кабинетами, воссоздающем атмосферу частного музея с антикварной мебелью, резным деревом и предметами искусства.

Кухня следует той же философии: вместо стандартных салатов или западно-ориентированных заменителей мяса, меню базируется на дикорастущих грибах, сезонных овощах, злаках и насыщенных бульонах, воспроизводящих богатые вкусы традиционных китайских банкетов. В числе фирменных подач — вегетарианская интерпретация знаменитого супа «Будда прыгает через стену» и сезонные сеты.

Для деловых гостей Ye Ye Puti представляет особый интерес благодаря акценту на закрытые кабинеты. Это один из лучших ресторанов для вегетарианцев в Пекине, выбираемый за аутентичный национальный колорит и высокий уровень сервиса.

Инсайдерский совет: Уточняйте конкретный адрес при бронировании. Филиалы сети отличаются по атмосфере, и именно флагман в Цзяньмэнь дает максимальное погружение в культурную эстетику.

Hong Xi Jia Hui — Приватный ресторан в стиле закрытого клуба

Кухня: Традиционная китайская вегетарианская

Район: Гаобэйдянь, Чаоян

Стоимость: От ¥500+ CNY ($70+ USD) на человека

Подходит для: Деловых приемов, закрытых мероприятий, групповых ужинов

Hong Xi Jia Hui расположен в районе Гаобэйдянь, известном своими антикварными галереями и традиционной архитектурой. Заведение отличается уединенным характером и по своей атмосфере ближе к закрытому культурному клубу, чем к стандартному городскому ресторану.

История заведения тесно связана с традициями буддийской вегетарианской кухни. Кулинарная концепция ориентирована на классические китайские блюда в коллективной подаче, когда несколько позиций сервируются в центр стола. Это делает ресторан оптимальным местом для корпоративных приемов или семейных торжеств в закрытом кругу.

Уверенно входя в топ вегетарианских ресторанов в Пекине, Hong Xi Jia Hui предлагает гостям полную приватность, верность китайским кулинарным традициям и необычную локацию вдали от шумных туристических маршрутов.

Инсайдерский совет: Поскольку район Гаобэйдянь находится в стороне от центральных кварталов, закладывайте дополнительное время на дорогу. Для гарантии приватности бронируйте отдельный кабинет заранее.

Fengshanzhai — Спокойный ресторан при отельном комплексе

Кухня: Китайская вегетарианская

Район: Лидо / Улица Цзяньтай, Чаоян

Стоимость: Около ¥150–¥250 CNY ($21–$35 USD) на человека

Подходит для: Деловых обедов, спокойных встреч, гостей района

Fengshanzhai предлагает комфортный формат вегетарианского ресторана при отеле Beijing Lido Weijing Hotel. Зал отличает спокойная и сдержанная обстановка, что делает заведение практичным выбором для деловых переговоров без необходимости бронировать долгий многочасовой дегустационный сет.

Меню фокусируется на доступной китайской вегетарианской кухне с широким выбором блюд из овощей, грибов, зерновых, а также растительных пельменей и супов. Внимательный сервис и наличие готовых сетов делают его понятным и удобным местом для повседневных визитов.

Оценивая лучшие рестораны для вегетарианцев в Пекине с точки зрения удобства и локации, Fengshanzhai стоит выделить как практичное решение в районе Лидо, обеспечивающее стабильное качество и комфортную атмосферу.

Инсайдерский совет: Ресторан наиболее удобен для тех, чей график связан с районами Лидо или Ванцзин. Для официальных встреч заказывайте заранее сформированный сет.

Chaochao. — Современное веганское бистро и натуральные вина

Кухня: Современная веганская / Азиатский фьюжн

Район: Цзяодаокоу, Дунчэн

Стоимость: Около ¥100–¥200 CNY ($14–$28 USD) на человека

Подходит для: Непринужденных вечеров, соло-гостей, любителей натуральных вин

Chaochao. представляет молодое поколение веганских заведений Пекина. Это компактное авторское пространство в районе хутунов, ориентированное на современную растительную кухню, подборку органических вин и творческую атмосферу.

Меню объединяет азиатские мотивы: лапшу, мапо тофу, блюда из сезонных овощей и авторские веганские десерты. В винной карте представлены позиции, подходящие для веганов, а также саке. Небольшой размер заведения, хорошая музыка и актуальная концепция делают его отличным местом для неформального вечера.

Изучая топ вегетарианских ресторанов в Пекине, это бистро стоит выбрать за демократичный чек, свежий взгляд на веганскую культуру и стильный камерный дизайн.

Инсайдерский совет: Место лучше всего подходит для одиночных визитов или ужина с близким другом. Обязательно поинтересуйтесь у персонала актуальными позициями натуральных вин по бокалам.

Blossom Vegetarian — Доступная авторская кухня и уютный интерьер

Кухня: Китайская вегетарианская / Современная растительная

Район: Дунчжимэнь, Дунчэн

Стоимость: Около ¥100–¥180 CNY ($14–$25 USD) на человека

Подходит для: Семейных обедов, больших компаний, первого знакомства с кухней

Blossom Vegetarian предлагает полноценный ресторанный формат в светлом, просторном интерьере с растительными мотивами. В здании в районе Дунчжимэнь расположены общий обеденный зал, приватные кабинеты и банкетный зал на верхних этажах, что удобно для групп любого размера.

Кухня сочетает китайские и европейские кулинарные техники. Гид Michelin отмечает заведение отметкой Bib Gourmand за отличное соотношение цены и качества, выделяя разнообразие веганских и вегетарианских позиций, включая салаты из морских водорослей и авторские интерпретации традиционных китайских блюд.

Это один из самых комфортных вариантов, если вы выбираете лучшие вегетарианские рестораны в Пекине для первого знакомства с китайской растительной кухней в кругу семьи или коллег.

Инсайдерский совет: Blossom — удобный выбор для компании с разными вкусовыми предпочтениями. Большое меню позволяет сформировать общий обед из множества разнообразных блюд.

Навигация по вегетарианским ресторанам Пекина

Вегетарианская гастрономия Пекина многогранна: она объединяет мишленовские дегустационные сеты, концептуальные особняки, традиционные чайные салоны и современные винные бистро. Все заведения, вошедшие в данный топ вегетарианских ресторанов в Пекине, относятся к растительным ингредиентам с высочайшим кулинарным мастерством.

Выбор подходящей локации зависит от формата вашей поездки: будь то закрытые переговоры в Ye Ye Puti, сезонный сет в Lamdre или неформальный ужин в хутунах. Оценивая лучшие рестораны для вегетарианцев в Пекине, заранее продумывайте логистику и бронирование, чтобы сделать растительную гастрономию одной из самых ярких частей вашего пребывания в столице Китая.