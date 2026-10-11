Гастрономическая сцена Пекина превратилась в одну из самых динамичных и впечатляющих в мире. Столица Китая, исторически известная пышными императорскими пирами и сытными северными блюдами, сегодня предлагает изысканную панораму высокой кухни, где древние традиции органично переплетаются с современным кулинарным искусством. Появление и расширение гида «Мишлен» в Пекине лишь подчеркнули эту трансформацию: в список лучших попали как бережно отреставрированные сыхэюани эпохи династии Цин, так и ультрасовременные рестораны на верхних этажах небоскребов Чаояна.

Для искушенных путешественников, топ-менеджеров и независимых ценителей знакомство с тем, что представляют собой рестораны со звездами Мишлен в Пекине, — это не просто элитный ужин, а полноценное immersion-погружение в богатейшую культуру регионов Китая. Откройте для себя деликатную морскую кухню Тайчжоу, сложные ферментированные оттенки гастрономии Чаошань или новаторский фьюжн китайской и французской традиций — город предлагает беспрецедентный спектр гастрономических впечатлений высокого класса. В этом гиде собраны десять исключительных заведений, отражающих вершину кулинарной сцены Пекина в 2026 году.

1. Xin Rong Ji (Xinyuan South Road) — мастер-класс по морепродуктам из Тайчжоу

Кухня: Тайчжоу / Чжэцзян / Элитные морепродукты

Район: Чаоян (Chaoyang District)

Средний чек: ¥1 200 – ¥2 500 CNY ($170 – $350 USD)

Идеально для: VIP-деловых ужинов, гастрономических пуристов, ценителей морепродуктов

Флагманский ресторан Xin Rong Ji на Синьюань Юэлоу, обладатель трех звезд Мишлен, заслуженно считается неофициальным храмом китайской высокой кухни. Концепция строится вокруг традиций Тайчжоу — прибрежного города в провинции Чжэцзян, знаменитого свежайшими морепродуктами и деликатной техникой приготовления, раскрывающей естественный вкус продуктов. В интерьере царит сдержанная элегантность: мягкое приглушенное освещение, элементы из ценных пород дерева, современное китайское искусство и приватные кабинеты для полнейшей конфиденциальности.

Главная философия заведения — абсолютная чистота ингредиентов: дикая морская рыба и морепродукты доставляются в Пекин напрямую из Восточно-Китайского моря. Шеф-повара превращают традиционные региональные рецепты в шедевры текстуры и вкуса умами. От легендарного тушеного дикого желтого горбыля до нежнейших хрустящих актиний — каждое блюдо демонстрирует бескомпромиссную свежесть. Именно этот фокус на качестве сырья и безупречной технике делает Xin Rong Ji обязательным пунктом, когда упоминаются лучшая высококлассная кухня и рестораны, отмеченные звёздами Мишлен в Пекине.

Инсайдерский совет: Бронируйте стол минимум за четыре недели и обязательно закажите дикого желтого горбыля с рисовыми кексами. Вместо традиционных европейских вин попросите сомелье подобрать к ужину выдержанное шаосинское рисовое вино.

2. Chao Shang Chao (Chaoyang) — императорская кухня Чаошань

Кухня: Чаошань / Хай-энд Чаочжоу

Район: Чаоян (Chaoyang District)

Средний чек: ¥1 800 – ¥3 500 CNY ($250 – $490 USD)

Идеально для: Торжественных гала-ужинов, соло-гурманов, статусных деловых встреч

Chao Shang Chao возводит кулинарию Чаочжоу (Чаошань) — стиль, известнейший невероятной технической сложностью и использованием редчайших ингредиентов — на уровень императорского величия. Интерьер ресторана сочетает полированный темный камень, авторские инсталляции из стекла и приватные салоны с коллекциями редких сортов чая. Атмосфера камерная, умиротворяющая и глубоко роскошная, что делает ресторан любимым местом среди публики, ценящей приватность.

Кухня славится редкими выдержанными деликатесами: ценнейшими плавательными пузырями рыб, трепангом (морским огурцом) и птицей, томленной в многолетнем мастер-соусе. Каждое блюдо — это глубина и тонкость: маринады выдерживаются годами, а бульоны варятся сутками для достижения насыщенного вкуса без тяжелых масел и искусственных усилителей.

Инсайдерский совет: Поинтересуйтесь приватной коллекцией выдержанного пуэра. Сочетание 20-летнего чая с фирменным тушеным рыбьим пузырем дает редкий гастрономический профиль, который едва ли удастся найти за пределами материкового Китая.

3. King’s Joy — высокая вегетарианская кухня в историческом хутуне

Кухня: Высокая вегетарианская / Органическая

Район: Дунчэн (Dongcheng District, рядом с Храмом Юнхэгун)

Средний чек: ¥800 – ¥1 800 CNY ($110 – $250 USD)

Идеально для: Эко-ориентированных путешественников, романтических вечеров, ценителей концептуальной кухни

Расположенный рядом с тибетским буддийским монастырем Юнхэгун (Храм Юнхэ), King’s Joy отмечен не только тремя звездами Мишлен, но и Зеленой звездой за вклад в устойчивое развитие. Ресторан занимает великолепно отреставрированный исторический традиционный дом-сыхэюань. Остекленный внутренний дворик с бамбуковыми акцентами и мягкой системой увлажнения воздуха создает сюрреалистичную атмосферу дзен-сада, а живая музыка арфы мягко заглушает шум мегаполиса.

Кухня под руководством шефа, следующего принципам целостного подхода, превращает сезонные овощи, редкие дикорастущие грибы и бобовые в визуально впечатляющие дегустационные сеты. Вкус и текстура блюд достигаются за счет естественного выпаривания и ферментации, а не искусственных заменителей.

Инсайдерский совет: Для обеда бронируйте столик в центральном стеклянном атриуме, чтобы насладиться естественным светом и эффектом тумана. Обязательно попробуйте сезонный консоме из диких грибов мацутакэ.

4. Beijing Da Dong (Jinbao Place) — авангардная утка по-пекински и кулинарное искусство

Кухня: Авангардная утка по-пекински / Региональная китайская

Район: Дунчэн (Dongcheng District)

Средний чек: ¥500 – ¥900 CNY ($70 – $125 USD)

Идеально для: Первого знакомства с Пекином, корпоративных мероприятий, любителей модерна

Шеф-повар Дон Чжэньсян, более известный как Da Dong, совершил революцию в приготовлении главного блюда столицы, разработав технологию запекания, которая значительно снижает жирность утки, сохраняя невероятно хрустящую корочку. Локация в Jinbao Place отражает этот авангардный дух: эффектный темный интерьер с архитектурной подсветкой и арт-объектами, вдохновленными классической китайской поэзией и живописью.

Хотя утка по-пекински остается главным хитом (ее подают с сахаром, чесночной пастой и тончайшими блинчиками), основное меню демонстрирует элементы молекулярной кухни. От трепанга в карамелизированном луковом масле до замороженных десертов с сухим льдом — ужин превращается в эффектное театральное шоу, основанное на филигранной технике.

Инсайдерский совет: Закажите нежную утку по-пекински в сочетании с икрой калуги. Солоноватость икры идеально оттеняет богатый вкус утaчьей кожицы.

5. Lu Shang Lu — наследие гастрономии провинции Шаньдун

Кухня: Шаньдунская (кухня Лу)

Район: Чаоян (Chaoyang District)

Средний чек: ¥900 – ¥1 800 CNY ($125 – $250 USD)

Идеально для: Знатоков древних кулинарных традиций, элитных бизнес-встреч

Lu Shang Lu посвящен сохранению и переосмыслению кухни Лу — древнейшей из классических кулинарных традиций Китая, послужившей основой для императорского двора. Интерьер подчеркивает этот статус: полы из темного сланца, резные деревянные перегородки и мягкий свет создают атмосферу полной приватности.

Шеф-повара ресторана мастерски владеют техникой обжарки на сильном огне в воке, варкой сложных насыщенных бульонов и работой с ценными морепродуктами. В меню — тушеный морской огурец с зеленым луком, морское ушко (абалон) и нежнейшая свиная печень в луковом бульоне. Превращая исторические рецепты в современные шедевры, Lu Shang Lu по праву входит в список лучших гастрономических локаций столицы.

Инсайдерский совет: Спросите про их фирменные бульоны, сваренные на базе выдержанного цзиньхуаского хамона и фермерской птицы. Подача тушеного морского огурца на подушке из отварного риса позволяет насладиться каждой каплей густого соуса.

6. Sheng Yong Xing (Chaoyang) — утка по-пекински и эногастрономия

Кухня: Утка по-пекински / Высокая северная кухня

Район: Чаоян (Chaoyang District, рядом с Liangmaqiao)

Средний чек: ¥600 – ¥1 200 CNY ($85 – $170 USD)

Идеально для: Ценителей вина, современных премиальных путешественников, праздничных ужинов

Sheng Yong Xing превращает традиционный пекинский утиный дом в стильный современный гастрономический салон. Из окон открывается вид на реку Лянма, а интерьер украшают латунные детали и винный погреб с контролем климата, где хранятся сотни лучших мировых наименований.

Главный хит ресторана — утка по-пекински, запеченная на дровах из финикового дерева до зеркального хруста кожицы. Уникальный штрих: хрустящая кожица подается с ложкой черной икры, что создает фантастический контраст температур, жирности и морской свежести. Благодаря работе профессиональной команды сомелье, Sheng Yong Xing — это один из лучших вариантов, если вы ищете рестораны со звездами Мишлен в Пекине с идеальной винной картой.

Инсайдерский совет: Запрашивайте столик у окна с видом на реку и попросите шеф-сомелье подобрать индивидуальное винное сопровождение к сету из утки.

7. Cai Yi Xuan — классическая кантонская элегантность в Four Seasons

Кухня: Высокая кантонская / Димсамы

Район: Чаоян (Chaoyang District, отель Four Seasons Hotel Beijing)

Средний чек: ¥800 – ¥1 600 CNY ($800 – $1600 CNY / $110 – $225 USD)

Идеально для: Требовательных путешественников, семейных торжеств, бизнес-обедов

Расположенный в отеле Four Seasons Beijing, ресторан Cai Yi Xuan предлагает филигранное прочтение традиционной кантонской кухни. Дизайн сочетает теплый янтарный свет, шелковые настенные покрытия и произведения современного китайского искусства.

Каждое блюдо — от ювелирных димсамов во время обеда до свинины чаа сиу (Char Siu) в медовой глазури и супов из ласточкиных гнезд — акцентировано на чистом вкусе и свежести ингредиентов. Заведение остается эталоном безупречного гостеприимства и южнокитайской классики.

Инсайдерский совет: Приходите в обеденное время, чтобы попробовать меню handmade димсамов. Обязательно закажите паровые дамплинги с трюфелем и дикими грибами.

8. Ling Long — авангардный франко-китайский инновационный фьюжн

Кухня: Инновационный фьюжн (Франция / Китай)

Район: Чаоян (Chaoyang District)

Средний чек: ¥1 000 – ¥2 200 CNY ($140 – $310 USD)

Идеально для: Гастрономических первооткрывателей, романтических свиданий, высокого соло-дининга

Под руководством молодого шефа-новатора Джейсона Лю (Jason Liu), Ling Long олицетворяет новую волну китайской высокой кухни. Камерный минималистичный зал выполнен в нейтральных тонах с мягким светом, смещая весь фокус на кулинарные произведения на столе.

Концепт шефа, названный им «Сянь» (умами), объединяет локальные сезонные продукты Китая с классической французской техникой. Блюда напоминают объекты современного искусства, где используются редкие местные травы, выдержанный уксус и крафтовый соевый соус в сочетании с премиальными мировыми ингредиентами. Ling Long быстро завоевал статус одного из самых смелых и интересных мест Пекина.

Инсайдерский совет: Бронируйте полный дегустационный сет за стойкой шефа. Наблюдать за тем, как кухонная команда собирает блюда с помощью пинцетов и жидкого азота — отдельное эстетическое удовольствие.

9. Il Ristorante - Niko Romito — высокий итальянский минимализм

Кухня: Современная высокая итальянская

Район: Чаоян (Chaoyang District, отель Bulgari Hotel Beijing)

Средний чек: ¥1 100 – ¥2 400 CNY ($155 – $335 USD)

Идеально для: Любителей европейской кухни, романтических праздников, премиального отдыха

Расположенный в эксклюзивном отеле Bulgari Hotel Beijing, Il Ristorante предлагает утонченный европейский контраст к традиционной китайской сцене города. Зал с кожаной мебелью, колоннами из черной смолы и панорамными окнами с видом на частный сад у реки Лянма спроектирован итальянским бюро ACPV ARCHITECTS (Antonio Citterio Patricia Viel).

Под руководством знаменитого шефа Нико Ромито кухня предлагает минималистичный взгляд на итальянские традиции: здесь убирают все лишнее, чтобы сконцентрироваться на чистом, концентрированном вкусе. От домашних тортеллини с рикоттой и шпинатом до нежнейшей телятины — каждое блюдо подчеркивает суть продуктов через призму высокой кулинарной науки. Это заведение занимает особое место в списке как главный центр высокой европейской кухни в Пекине.

Инсайдерский совет: Попросите столик у окна в сумерках, чтобы насладиться видом на подсвеченный сад у реки, и воспользуйтесь помощью сомелье при выборе редких итальянских вин.

Ваша гастрономическая карта Пекина

Гастрономический Пекин в 2026 году — это грандиозный союз почтения к истории и передовой кулинарной мысли. Изучая рестораны, отмеченные звёздами Мишлен в Пекине, вы открываете для себя город, который свято бережет древние традиции — от императорской шаньдунской техники до свежйших морских деликатесов — и при этом смело принимает мировые тренды.

Планировать визит в рестораны со звездами Мишлен в Пекине стоит заранее, так как спрос на высокий уровень сервиса и столы в культовых локациях столицы стабильно высок. Будь то закрытый кабинет в Чаояне для бизнес-встречи или столик в тихом хутуне Дунчэна, вас гарантированно ждут высочайший уровень гостеприимства и безупречная детализация.

Для требовательных путешественников, ценящих индивидуальные маршруты, приватное бронирование и доступ в самые закрытые заведения Китая, компания Versently предлагает организацию премиальных поездок под ключ. Доверьте нам создание вашего следующего незабываемого гастрономического путешествия по Пекину.