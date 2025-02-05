В Древнем Риме макаронные изделия были совсем не тем, что мы знаем сегодня. Римляне ели laganum — нечто среднее между лазаньей и лепешками, которые запекали или жарили. Их посыпали не сыром, а измельченными орехами, пряными травами и… медом. Да-да, сладкая паста в то время была привычным делом. Также в ход шли рыба, финики и уксусные соусы.

В Средние века на юге Европы начали появляться первые сушеные макароны, завезенные с Востока. Их варили и заправляли не томатным соусом (ведь помидоров в Европе еще не было), а оливковым маслом, шафраном, толченым миндалем и даже розовой водой. Особенно в почете были пасты с корицей и сахаром, что кажется нам странным, но в ту эпоху сладкие и соленые сочетания были нормой.

К XV веку паста перестала быть пищей исключительно бедняков. Итальянские аристократы полюбили ее с топленым маслом, вареными овощами, яйцами и мускатным орехом. На севере Италии ее начали есть с тушеной капустой и пряными травами, а в южных регионах популярными стали анчоусы и сардины.

Настоящая революция случилась только в XVII веке, когда из Америки в Европу завезли помидоры. Их долго считали декоративными и даже ядовитыми, но в какой-то момент кто-то решился смешать их с пастой. Так родился прототип современного соуса, который со временем изменил всю кулинарию. Сегодня трудно представить пасту без сыра, сливок или мяса. Но если заглянуть в прошлое, становится ясно: паста — это история вкусовых экспериментов, вечный поиск идеального сочетания. Кто знает, может быть, когда-нибудь мы снова попробуем пасту с медом и розовой водой — просто ради гастрономического путешествия во времени?