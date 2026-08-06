Незабываемый ужин на берегу моря в одном из лучших ресторанов Дубая

Дубай предлагает десятки мест для ужина с видом на море, однако лишь немногие заведения объединяют действительно сильную кухню, высокий уровень сервиса, эффектное расположение на первой линии и атмосферу, ради которой хочется возвращаться снова. Для путешественников, приезжающих в город за яркими впечатлениями, гастрономия давно стала важной частью отдыха.

Побережье эмирата простирается от Джумейры и Palm Jumeirah до Dubai Marina и Pearl Jumeirah. Вдоль береговой линии расположены рестораны самых разных форматов: от элегантных средиземноморских проектов до модных beach club концепций с авторской кухней и вечерними программами. Именно поэтому лучшие пляжные рестораны в Дубае давно стали самостоятельной достопримечательностью города.

Что отличает хороший ресторан у моря в Дубае

Самые популярные рестораны на пляже в Дубае обычно объединяют несколько важных характеристик:

Расположение непосредственно у воды с панорамными видами на Персидский залив.

Авторские гастрономические концепции и сильные международные шеф-повара.

Интерьеры, одинаково комфортные для дневного отдыха и вечернего ужина.

Публика, состоящая из путешественников, предпринимателей, резидентов города и гостей премиальных отелей.

Стабильно высокий уровень обслуживания вне зависимости от сезона.

Ниже представлены заведения, которые считаются одними из самых интересных пляжных ресторанов Дубая сегодня.

Sirene Beach by GAIA

Sirene Beach by GAIA быстро вошел в число самых обсуждаемых ресторанов на побережье Дубая. Проект расположен в комплексе J1 Beach и объединяет атмосферу греческого курорта с гастрономической репутацией знаменитого ресторана GAIA. Гостей ждут просторный ресторан у моря, несколько террас и прямой выход к пляжу.

В течение дня пространство выглядит расслабленным и элегантным, а ближе к закату атмосфера становится заметно оживленнее. В оформлении используются светлый камень, натуральные материалы и элементы, вдохновленные побережьем Эгейского моря.

Гастрономические акценты:

Карпаччо из морского леща с легкими средиземноморскими акцентами.

Большие морские плато с устрицами, креветками и сезонной рыбой.

Современные интерпретации классических греческих блюд.

Фирменные десерты и премиальная икра.

Инфо:

Адрес: J1 Beach, Jumeirah 1, Dubai

Время работы: ежедневно, примерно с 10:00 до позднего вечера

Средний чек: 500–900 AED на человека

Nammos Dubai

Бренд Nammos давно стал символом роскошного пляжного отдыха. После успеха на острове Миконос ресторан открылся в Дубае и быстро завоевал популярность среди предпринимателей, знаменитостей и гостей города. Заведение находится рядом с Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach.

Кухня строится вокруг качественных морепродуктов и греческих гастрономических традиций. Дневные обеды здесь часто плавно переходят в продолжительные встречи на закате.

Что стоит попробовать:

Средиземноморскую рыбу на гриле.

Большие башни из морепродуктов.

Пасту с лобстером.

Греческие салаты из импортных ингредиентов.

Инфо:

Адрес: Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach, Jumeirah

Время работы: ежедневно с полудня до позднего вечера

Средний чек: 600–1200 AED на человека

Summersalt by Kayto

Ресторан Summersalt расположен на территории Jumeirah Al Naseem и предлагает один из самых впечатляющих видов на Burj Al Arab. Концепция сочетает возможности премиального пляжного клуба и ресторан японско-перуанской кухни.

Заведение выбирают гости, которые ценят высокий уровень кухни без чрезмерной формальности. Здесь одинаково приятно провести спокойный обед, деловую встречу или романтический ужин.

Популярные позиции меню:

Тирадито с цитрусовыми маринадами.

Авторские суши и роллы.

Блюда из вагю.

Морепродукты в стиле Nikkei.

Инфо:

Адрес: Jumeirah Al Naseem, Madinat Jumeirah

Время работы: ежедневно с полудня до позднего вечера

Средний чек: 450–900 AED на человека

Twiggy by La Cantine

Среди заведений, которые входят в число лучших ресторанов на берегу моря в Дубае, Twiggy занимает особое место. Ресторан расположен в Park Hyatt Dubai и объединяет пляжный клуб, ресторан и эффектную лагуну длиной около 100 метров.

Интерьер вдохновлен атмосферой Французской Ривьеры. Светлые оттенки, натуральные материалы и внимание к деталям создают ощущение европейского курорта.

Гости особенно ценят:

Расслабленную атмосферу без излишней помпезности.

Средиземноморскую кухню с акцентом на морепродукты.

Красивые виды на Dubai Creek.

Интернациональную публику и высокий уровень сервиса.

Инфо:

Адрес: Park Hyatt Dubai, Dubai Creek Club Street

Время работы: ежедневно с 09:00 до 02:00

Средний чек: 400–800 AED на человека

African Queen

История African Queen началась на Французской Ривьере задолго до открытия дубайского проекта. Сегодня ресторан в комплексе J1 Beach считается одним из самых модных мест на побережье города.

Концепция объединяет средиземноморскую гастрономию и африканские мотивы. Многие гости приходят сюда на неспешные обеды, которые постепенно переходят в вечерний отдых у моря.

Особенности ресторана:

Морепродукты, приготовленные во французском стиле.

Просторная терраса с видом на пляж.

Интерьер с отсылками к культуре Ривьеры.

Живая атмосфера после захода солнца.

Инфо:

Адрес: J1 Beach, Jumeirah 1, Dubai

Время работы: Пн–Чт 10:00–00:00, Пт–Вс 10:00–01:00

Средний чек: 450–850 AED на человека

Gigi Rigolatto

Gigi Rigolatto привнес атмосферу итальянского побережья в пляжный комплекс J1 Beach. Концепция бренда появилась в Европе и объединяет изысканную кухню, пляжный клуб, семейный отдых и высокий уровень сервиса.

Ресторан особенно понравится гостям, которые ценят долгие средиземноморские обеды, красивую обстановку и неспешный ритм отдыха у моря. Пространство оформлено в фирменной эстетике итальянской Ривьеры: светлые оттенки, натуральные материалы и большое количество зелени создают ощущение настоящего курорта.

Что стоит попробовать:

Свежую пасту ручной работы, которую готовят ежедневно.

Блюда из морепродуктов премиального качества от международных поставщиков.

Авторские коктейли и фирменные Bellini в отдельном баре.

Рыбные и мясные блюда в классическом итальянском исполнении.

Инфо:

Адрес: J1 Beach, Jumeirah 1, Dubai

Время работы: ежедневно, с обеда до позднего вечера

Средний чек: 450–900 AED на человека

Baoli Dubai

Baoli привнес в пляжную гастрономическую сцену Дубая современный азиатский стиль. Ресторан расположен в J1 Beach и сочетает японскую кухню, эффектный дизайн и яркую вечернюю атмосферу.

Интерьер построен на контрастах: приглушенное освещение, экзотические растения, натуральные материалы и выразительные декоративные элементы создают ощущение приватного тропического клуба. С наступлением вечера пространство становится более динамичным и превращается в одну из самых популярных площадок для ужинов и встреч.

Многие путешественники включают Baoli в число самых интересных ресторанов на пляже в Дубае, особенно если хочется совместить гастрономию и активную социальную атмосферу.

Рекомендуемые блюда:

Большой выбор суши и сашими из свежей рыбы.

Фирменную черную треску в азиатском стиле.

Блюда из японской говядины вагю.

Современные азиатские закуски для компании.

Инфо:

Адрес: J1 Beach, Jumeirah 1, Dubai

Время работы: ежедневно, со второй половины дня до позднего вечера

Средний чек: 500–1000 AED на человека

Drift Beach Club Restaurant

Drift уже много лет сохраняет репутацию одного из самых элегантных пляжных проектов Дубая для взрослой аудитории. Ресторан расположен на территории One&Only Royal Mirage и предлагает сочетание французско-средиземноморской кухни, приватной атмосферы и великолепных видов на море.

В отличие от более шумных пляжных локаций города, Drift делает ставку на спокойный отдых, высокий уровень сервиса и комфортную обстановку. Многие гости приезжают сюда ради ощущения уединения и расслабленной роскоши.

Заведение часто выбирают для:

Деловых обедов с видом на море.

Романтических ужинов на закате.

Спокойного отдыха в премиальной атмосфере.

Знакомства с современной средиземноморской кухней.

В списке мест, которые заслуженно входят в лучшие рестораны на берегу моря в Дубае, Drift занимает особое место благодаря сочетанию сервиса, кухни и расположения.

Инфо:

Адрес: One&Only Royal Mirage, Dubai Marina

Время работы: ежедневно, с утра до заката

Средний чек: 450–850 AED на человека

Nikki Beach Restaurant

Nikki Beach остается одним из самых известных мировых брендов в сфере пляжного отдыха и гастрономии. Комплекс на острове Pearl Jumeirah объединяет ресторан, пляжный клуб, развлекательные программы и атмосферу роскошного курорта.

Заведение пользуется популярностью среди путешественников со всего мира благодаря сочетанию качественной кухни, живой атмосферы и эффектного расположения у воды. Днем здесь царит расслабленная курортная обстановка, а ближе к вечеру пространство становится центром активной социальной жизни.

Главные позиции меню:

Морепродукты в международном исполнении.

Большой выбор суши и блюд raw bar.

Премиальные мясные блюда на гриле.

Фирменные коктейли Nikki Beach.

Если говорить про лучшие пляжные рестораны в Дубае, Nikki Beach остается одним из самых узнаваемых и востребованных проектов города.

Инфо:

Адрес: Pearl Jumeirah, Dubai

Время работы: ежедневно, с полудня до позднего вечера

Средний чек: 400–900 AED на человека

Tagomago

Вдохновленный атмосферой Ибицы, ресторан Tagomago предлагает более расслабленный формат отдыха у моря, сохраняя при этом высокий уровень сервиса и кухни. Заведение расположено на Palm Jumeirah и постепенно стало одним из любимых мест среди гостей, которые ищут альтернативу классическим luxury-ресторанам.

Здесь нет чрезмерной формальности. Вместо нее гостей ждет комфортная атмосфера, красивые виды на море и качественная средиземноморская кухня. Именно поэтому ресторан часто выбирают для долгих обедов, встреч с друзьями и спокойных ужинов на закате.

Особенности ресторана:

Современная средиземноморская кухня с испанскими акцентами.

Панорамные виды на побережье Palm Jumeirah.

Расслабленная курортная атмосфера.

Высокий уровень сервиса без излишней официальности.

Tagomago показывает, что рестораны на пляже в Дубае могут сочетать премиальный уровень и непринужденный характер, создавая идеальные условия для комфортного отдыха у моря.

Инфо:

Адрес: Azure Residences, Palm Jumeirah, Dubai

Время работы: ежедневно, с обеда до вечера

Средний чек: 350–700 AED на человека

Где искать лучшие пляжные рестораны Дубая

Современная гастрономическая сцена Дубая давно вышла за рамки обычных ресторанов с красивым видом. Сегодня многие заведения создают полноценный lifestyle-опыт, объединяя авторскую кухню, атмосферу курорта, пляжный отдых и высокий уровень сервиса.

Если вас интересуют лучшие пляжные рестораны в Дубае, выбор зависит от формата отдыха. Для деловых встреч подойдут спокойные рестораны с приватной атмосферой. Для романтических ужинов стоит обратить внимание на проекты с видами на закат. Любителям активной социальной жизни понравятся современные beach club концепции, где ужин становится частью насыщенного вечера.

Именно разнообразие форматов делает рестораны на пляже в Дубае одними из самых интересных гастрономических направлений на Ближнем Востоке. Здесь легко найти место как для неспешного обеда у воды, так и для яркого вечера в окружении моря, красивой архитектуры и атмосферы роскошного курорта.