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À l'Imaige Nostre-Dame в Брюсселе

À l'Imaige Nostre-Dame

О месте

Один из старейших и самых атмосферных традиционных бельгийских пабов Брюсселя. Скрыт в конце узкого тупика вдали от шума Гран-Плас — в историческом здании.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Wi-Fi
Можно с животными

Контакты

Imp. des Cadeaux 3, 1000 Bruxelles

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 01:00
Пятница12:00 - 02:00
Суббота12:00 - 02:00
Воскресенье12:00 - 00:00
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