Scott's Cafe-Bar в Брюсселе
О месте
Уютный и оживлённый бар в центре Брюсселя, напротив галерей Святого Юбера. Просторный интерьер с мезонином, открытая терраса, живая музыка по выходным. Широкий выбор еды и напитков.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Rue Montagne aux Herbes Potagères 2, 1000 Bruxelles
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 02:00
Суббота12:00 - 02:00
Воскресенье12:00 - 00:00