Mappa Mundo в Брюсселе
О месте
Культовый бар в историческом здании в центре Брюсселя. Кирпичные стены, узкие лестницы, несколько этажей с разными залами. Бельгийское пиво и коктейли в уютной атмосфере.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
Rue du Pont de la Carpe 2/6, 1000 Bruxelles
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 02:00
Вторник11:00 - 02:00
Среда11:00 - 02:00
Четверг11:00 - 02:00
Пятница11:00 - 03:00
Суббота11:00 - 03:00
Воскресенье11:00 - 02:00