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Mappa Mundo в Брюсселе

Mappa Mundo

О месте

Культовый бар в историческом здании в центре Брюсселя. Кирпичные стены, узкие лестницы, несколько этажей с разными залами. Бельгийское пиво и коктейли в уютной атмосфере.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

Rue du Pont de la Carpe 2/6, 1000 Bruxelles
+33974641868

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 02:00
Вторник11:00 - 02:00
Среда11:00 - 02:00
Четверг11:00 - 02:00
Пятница11:00 - 03:00
Суббота11:00 - 03:00
Воскресенье11:00 - 02:00
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