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Vester Bar в Брюсселе

Vester Bar

О месте

Современный бар-брассери в Брюсселе. Сочетание традиционной бельгийской кухни и обширной карты напитков в уютной, непринуждённой обстановке.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Pl. du Luxembourg 13, 1050 Ixelles
+3225112023

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 23:00
Вторник11:00 - 23:00
Среда11:00 - 23:00
Четверг11:00 - 00:00
Пятница11:00 - 23:00
Суббота11:30 - 23:00
Воскресенье11:00 - 23:00
Контакты
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