Vester Bar в Брюсселе
О месте
Современный бар-брассери в Брюсселе. Сочетание традиционной бельгийской кухни и обширной карты напитков в уютной, непринуждённой обстановке.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Pl. du Luxembourg 13, 1050 Ixelles
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 23:00
Вторник11:00 - 23:00
Среда11:00 - 23:00
Четверг11:00 - 00:00
Пятница11:00 - 23:00
Суббота11:30 - 23:00
Воскресенье11:00 - 23:00