The Eight Rooftop в Брюсселе
О месте
Стильный коктейль-бар на 8-м этаже отеля Bedford в Брюсселе. Панорамный вид 180°, терраса, уютный интерьер. Широкий выбор фирменных коктейлей и закусок. Идеальное место для отдыха с видом на столицу Европы.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Rue du Midi 135, 1000 Bruxelles
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:30 - 00:00
Вторник16:30 - 00:00
Среда16:30 - 00:00
Четверг12:00 - 01:00
Пятница12:00 - 01:00
Суббота12:00 - 01:00
Воскресенье12:00 - 00:00