Shooters Brussels в Брюсселе
О месте
Первое в мире иммерсивное заведение, объединяющее высокотехнологичный стрелковый тир и коктейль-бар в центре Брюсселя. Безопасная стрельба из реалистичных реплик оружия + авторские коктейли.
Особенности
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Бронирование столов
Контакты
Rue Antoine Dansaert 25, 1000 Bruxelles
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник14:30 - 22:00
Среда14:30 - 22:00
Четверг14:30 - 22:00
Пятница14:30 - 23:00
Суббота12:00 - 00:30
Воскресенье12:00 - 20:00