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Shooters Brussels в Брюсселе

Shooters Brussels

О месте

Первое в мире иммерсивное заведение, объединяющее высокотехнологичный стрелковый тир и коктейль-бар в центре Брюсселя. Безопасная стрельба из реалистичных реплик оружия + авторские коктейли.

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Бронирование столов

Контакты

Rue Antoine Dansaert 25, 1000 Bruxelles
+3228812780

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник14:30 - 22:00
Среда14:30 - 22:00
Четверг14:30 - 22:00
Пятница14:30 - 23:00
Суббота12:00 - 00:30
Воскресенье12:00 - 20:00
Контакты
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