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Time-Out Pub в Брюсселе

Time-Out Pub

О месте

Популярный спорт-бар в самом центре Брюсселя, оформленный в уникальном стиле «урбанистический рустик» с элементами стимпанка.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Парковка
Можно с животными

Контакты

Rue Auguste Orts 32, 1000 Bruxelles
+32486527841

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник15:00 - 01:00
Вторник15:00 - 01:00
Среда15:00 - 01:00
Четверг15:00 - 02:00
Пятница13:00 - 03:00
Суббота13:00 - 03:00
Воскресенье13:00 - 01:00
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