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Brussels Cathedral (Cathedral of Saints Michael and Gudula in Brussels) в Брюсселе

Brussels Cathedral (Cathedral of Saints Michael and Gudula in Brussels)

О месте

Главный кафедральный собор Брюсселя — яркий образец брабантской готики (XIII–XV вв.) на холме Треуренберг. Две симметричные башни (около 64 м), богатый интерьер с витражами и барочной кафедрой. Место королевских свадеб и похорон.

Контакты

Esp. de la Sainte-Gudule, 1000 Bruxelles
+3222178345

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 18:00
Вторник08:00 - 18:00
Среда08:00 - 18:00
Четверг08:00 - 18:00
Пятница08:00 - 18:00
Суббота08:00 - 18:00
Воскресенье08:00 - 18:00
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