Brussels Cathedral (Cathedral of Saints Michael and Gudula in Brussels) в Брюсселе
О месте
Главный кафедральный собор Брюсселя — яркий образец брабантской готики (XIII–XV вв.) на холме Треуренберг. Две симметричные башни (около 64 м), богатый интерьер с витражами и барочной кафедрой. Место королевских свадеб и похорон.
Контакты
Esp. de la Sainte-Gudule, 1000 Bruxelles
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 18:00
Вторник08:00 - 18:00
Среда08:00 - 18:00
Четверг08:00 - 18:00
Пятница08:00 - 18:00
Суббота08:00 - 18:00
Воскресенье08:00 - 18:00