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Barge в Брюсселе

Barge

О месте

Изысканный ресторан в Брюсселе (одна звезда Мишлен). Креативная кухня, вдохновлённая природой: интенсивные вкусовые сочетания и этичные продукты. Интересная винная карта. В пешей доступности от Galeries Royales Saint‑Hubert.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Bd d'Ypres 33, 1000 Bruxelles
+3224257360

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:00 - 23:00
Среда19:00 - 23:00
Четверг19:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота19:00 - 23:00
Контакты
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