Barge в Брюсселе
О месте
Изысканный ресторан в Брюсселе (одна звезда Мишлен). Креативная кухня, вдохновлённая природой: интенсивные вкусовые сочетания и этичные продукты. Интересная винная карта. В пешей доступности от Galeries Royales Saint‑Hubert.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Bd d'Ypres 33, 1000 Bruxelles
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:00 - 23:00
Среда19:00 - 23:00
Четверг19:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота19:00 - 23:00