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Comme chez Soi в Брюсселе

Comme chez Soi

О месте

Легендарный двухзвёздочный ресторан Мишлен в Брюсселе (основан в 1926 г.) в стиле ар-нуво, недалеко от Гран-Плас. Изысканная франко-бельгийская кухня, мастерское использование соусов, фирменный мусс из арденнской ветчины. Элегантная атмосфера.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

Pl. Rouppe 23, 1000 Bruxelles
+3225122921

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда12:00 - 20:30
Четверг12:00 - 20:30
Пятница12:00 - 20:30
Суббота12:00 - 20:30
Контакты
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