Comme chez Soi в Брюсселе
О месте
Легендарный двухзвёздочный ресторан Мишлен в Брюсселе (основан в 1926 г.) в стиле ар-нуво, недалеко от Гран-Плас. Изысканная франко-бельгийская кухня, мастерское использование соусов, фирменный мусс из арденнской ветчины. Элегантная атмосфера.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Pl. Rouppe 23, 1000 Bruxelles
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда12:00 - 20:30
Четверг12:00 - 20:30
Пятница12:00 - 20:30
Суббота12:00 - 20:30