Comme chez Soi в Брюсселе

О месте

Легендарный двухзвёздочный ресторан Мишлен в Брюсселе (основан в 1926 г.) в стиле ар-нуво, недалеко от Гран-Плас. Изысканная франко-бельгийская кухня, мастерское использование соусов, фирменный мусс из арденнской ветчины. Элегантная атмосфера.