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Humus x Hortense в Брюсселе

Humus x Hortense

О месте

Знаменитый веганский ресторан высокой кухни в районе Иксель (Брюссель). Зелёная звезда Michelin и 50 Best Discovery. «Ботаническая гастрономия» — только сезонные растительные ингредиенты.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Rue de Vergnies 2, 1050 Bruxelles
+32474653706

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:00 - 23:30
Четверг18:00 - 23:30
Пятница12:00 - 23:30
Суббота12:00 - 23:30
Контакты
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