Humus x Hortense в Брюсселе
О месте
Знаменитый веганский ресторан высокой кухни в районе Иксель (Брюссель). Зелёная звезда Michelin и 50 Best Discovery. «Ботаническая гастрономия» — только сезонные растительные ингредиенты.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Rue de Vergnies 2, 1050 Bruxelles
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:00 - 23:30
Четверг18:00 - 23:30
Пятница12:00 - 23:30
Суббота12:00 - 23:30