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Da Mimmo в Брюсселе

Da Mimmo

О месте

Мишленовский ресторан итальянской высокой кухни в Волюве-Сен-Ламбер (Брюссель). Традиционные итальянские вкусы в сочетании с современными техниками и креативной подачей.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Отдельные залы
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

Av. du Roi Chevalier 24, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
+3227715860

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:00 - 21:00
Среда12:00 - 21:00
Четверг12:00 - 21:00
Пятница12:00 - 21:00
Суббота19:00 - 21:00
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