Da Mimmo in Brussels
About
A Michelin‑starred Italian fine dining restaurant in Woluwe‑Saint‑Lambert (Brussels). Traditional Italian flavours combined with modern techniques and creative presentation.
Features
Seating
Terrace
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Wine list
Wine and beer
Cocktail list
Full bar
Vegetarian dishes
Private dining
Quiet atmosphere
Table reservations
Parking
Pet-friendly
Contacts
Av. du Roi Chevalier 24, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Extra Info
HOURS
Tuesday19:00 - 21:00
Wednesday12:00 - 21:00
Thursday12:00 - 21:00
Friday12:00 - 21:00
Saturday19:00 - 21:00