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Da Mimmo in Brussels

Da Mimmo

About

A Michelin‑starred Italian fine dining restaurant in Woluwe‑Saint‑Lambert (Brussels). Traditional Italian flavours combined with modern techniques and creative presentation.

Features

Seating
Terrace
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Wine list
Wine and beer
Cocktail list
Full bar
Vegetarian dishes
Private dining
Quiet atmosphere
Table reservations
Parking
Pet-friendly

Contacts

Av. du Roi Chevalier 24, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
+3227715860

Extra Info

HOURS
Tuesday19:00 - 21:00
Wednesday12:00 - 21:00
Thursday12:00 - 21:00
Friday12:00 - 21:00
Saturday19:00 - 21:00