Kamo в Брюсселе
О месте
Изысканный японский ресторан с мишленовской звездой в брюссельском Икселе. Утончённая кухня на основе свежайших ингредиентов, уникальные дегустационные меню. Современный дизайн с деревянной отделкой — атмосфера токийского спокойствия.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Chau. de Waterloo 550A, 1050 Ixelles
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:30 - 20:00
Вторник18:30 - 20:00
Среда18:30 - 20:00
Четверг18:30 - 20:00
Пятница12:00 - 20:00