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Kamo в Брюсселе

Kamo

О месте

Изысканный японский ресторан с мишленовской звездой в брюссельском Икселе. Утончённая кухня на основе свежайших ингредиентов, уникальные дегустационные меню. Современный дизайн с деревянной отделкой — атмосфера токийского спокойствия.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Chau. de Waterloo 550A, 1050 Ixelles
+3226487848

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:30 - 20:00
Вторник18:30 - 20:00
Среда18:30 - 20:00
Четверг18:30 - 20:00
Пятница12:00 - 20:00
Контакты
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