Aux Armes de Bruxelles в Брюсселе
О месте
Легендарный ресторан бельгийской кухни в центре Брюсселя (Ило-Сакре). Мидии, карбонада, волован, устрицы. Уютная атмосфера, первоклассный сервис. Гастрономический институт города.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Rue des Bouchers 13, 1000 Bruxelles
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 22:00
Вторник12:00 - 22:30
Среда12:00 - 22:30
Четверг12:00 - 22:30
Пятница12:00 - 22:30
Суббота12:00 - 22:30
Воскресенье12:00 - 22:30