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Aux Armes de Bruxelles в Брюсселе

Aux Armes de Bruxelles

О месте

Легендарный ресторан бельгийской кухни в центре Брюсселя (Ило-Сакре). Мидии, карбонада, волован, устрицы. Уютная атмосфера, первоклассный сервис. Гастрономический институт города.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Rue des Bouchers 13, 1000 Bruxelles
+3225115550

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 22:00
Вторник12:00 - 22:30
Среда12:00 - 22:30
Четверг12:00 - 22:30
Пятница12:00 - 22:30
Суббота12:00 - 22:30
Воскресенье12:00 - 22:30
Контакты
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