La Villa in the Sky в Брюсселе
О месте
Один из самых необычных ресторанов Брюсселя на вершине 120-метровой IT Tower (25-й этаж). Одна звезда Мишлен, панорамный вид на город.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
IT Tower, Louizalaan 480/25th floor, 1050 Brussel
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:30 - 21:15
Среда12:00 - 21:15
Четверг12:00 - 21:15
Пятница12:00 - 21:15
Суббота19:30 - 21:15