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Menssa в Брюсселе

Menssa

О месте

Современный гастрономический ресторан в Волюве-Сен-Пьер (Брюссель), одна звезда Мишлен. Проект шеф-повара Кристофа Хардикеста с инновационным форматом взаимодействия кухни и гостя.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Av. de Tervueren 453, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
+3223466615

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда12:00 - 22:30
Четверг12:00 - 22:30
Пятница12:00 - 22:30
Суббота12:00 - 22:30
Контакты
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