Menssa в Брюсселе
О месте
Современный гастрономический ресторан в Волюве-Сен-Пьер (Брюссель), одна звезда Мишлен. Проект шеф-повара Кристофа Хардикеста с инновационным форматом взаимодействия кухни и гостя.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Av. de Tervueren 453, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда12:00 - 22:30
Четверг12:00 - 22:30
Пятница12:00 - 22:30
Суббота12:00 - 22:30