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Bozar Restaurant в Брюсселе

Bozar Restaurant

О месте

Двухзвёздочный мишленовский ресторан Карена Торосяна в здании Дворца изящных искусств Виктора Орта в центре Брюсселя. Ювелирная классическая французская кухня, легендарные блюда в тесте (титул чемпиона мира). Элегантный ар-деко интерьер, высокие потолки, открытая кухня.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Rue Baron Horta 3, 1000 Bruxelles
+3225030000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:00 - 21:00
Среда12:00 - 21:00
Четверг12:00 - 21:00
Пятница12:00 - 21:00
Суббота19:00 - 21:00
Контакты
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