Zenzanome в Брюсселе
О месте
Престижный итальянский ресторан в брюссельском районе Саблон (отмечен гидом Мишлен). Шеф Джованни Бруно предлагает современную интерпретацию классических итальянских рецептов. Элегантный интерьер, высокое качество ингредиентов, гармония традиций и мастерства.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Pl. du Petit Sablon 1, 1000 Bruxelles
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 21:00
Вторник12:00 - 21:00
Среда12:00 - 21:00
Четверг12:00 - 21:00
Пятница12:00 - 21:00