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Zenzanome в Брюсселе

Zenzanome

О месте

Престижный итальянский ресторан в брюссельском районе Саблон (отмечен гидом Мишлен). Шеф Джованни Бруно предлагает современную интерпретацию классических итальянских рецептов. Элегантный интерьер, высокое качество ингредиентов, гармония традиций и мастерства.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Pl. du Petit Sablon 1, 1000 Bruxelles
+3222231617

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 21:00
Вторник12:00 - 21:00
Среда12:00 - 21:00
Четверг12:00 - 21:00
Пятница12:00 - 21:00
Контакты
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