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Szimpla Kert в Будапеште

Szimpla Kert

О месте

Первый и самый культовый руин-бар Будапешта с эклектичным декором из антиквариата, граффити и странных инсталляций вроде Trabant-автомобиля как столика.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Можно с животными
Парковка

Контакты

Budapest, Kazinczy u. 14, 1075

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник15:00 - 04:00
Вторник15:00 - 04:00
Среда15:00 - 04:00
Четверг15:00 - 04:00
Пятница15:00 - 04:00
Суббота12:00 - 04:00
Воскресенье09:00 - 04:00
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