Szimpla Kert в Будапеште
О месте
Первый и самый культовый руин-бар Будапешта с эклектичным декором из антиквариата, граффити и странных инсталляций вроде Trabant-автомобиля как столика.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Можно с животными
Парковка
Контакты
Budapest, Kazinczy u. 14, 1075
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник15:00 - 04:00
Вторник15:00 - 04:00
Среда15:00 - 04:00
Четверг15:00 - 04:00
Пятница15:00 - 04:00
Суббота12:00 - 04:00
Воскресенье09:00 - 04:00