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Jardín Cocktail Bar в Будапеште

Jardín Cocktail Bar

О месте

Стильный коктейльный бар в центре Будапешта с природной тематикой, террасой и авторскими напитками.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Budapest, Dob u. 16, 1072

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 01:00
Вторник18:00 - 01:00
Среда18:00 - 01:00
Четверг18:00 - 01:00
Пятница18:00 - 02:00
Суббота18:00 - 02:00
Воскресенье18:00 - 01:00
Контакты
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