Jardín Cocktail Bar в Будапеште
О месте
Стильный коктейльный бар в центре Будапешта с природной тематикой, террасой и авторскими напитками.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Budapest, Dob u. 16, 1072
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 01:00
Вторник18:00 - 01:00
Среда18:00 - 01:00
Четверг18:00 - 01:00
Пятница18:00 - 02:00
Суббота18:00 - 02:00
Воскресенье18:00 - 01:00