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Instant-Fogas Complex в Будапеште

Instant-Fogas Complex

О месте

Легендарный развлекательный комплекс в сердце будапештского еврейского квартала, объединяющий несколько легендарных руин-баров в одном месте.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Budapest, Akácfa u. 51, 1073
+36706385040

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник00:00 - 06:00
Вторник00:00 - 06:00
Среда00:00 - 06:00
Четверг00:00 - 06:00
Пятница00:00 - 06:00
Суббота00:00 - 06:00
Воскресенье00:00 - 06:00
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