Instant-Fogas Complex в Будапеште
О месте
Легендарный развлекательный комплекс в сердце будапештского еврейского квартала, объединяющий несколько легендарных руин-баров в одном месте.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Budapest, Akácfa u. 51, 1073
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник00:00 - 06:00
Вторник00:00 - 06:00
Среда00:00 - 06:00
Четверг00:00 - 06:00
Пятница00:00 - 06:00
Суббота00:00 - 06:00
Воскресенье00:00 - 06:00