Széchenyi Baths в Будапеште

О месте

Самый большой термальный комплекс Европы в парке Варошлигет в Будапеште, названный в честь графа Иштвана Сеченьи. Желтое купольное здание в стиле барокко-ренессанса с фресками, мозаиками и историческими интерьерами. Включает сауны, хаммам, парные, массаж, фитнес-зал и ресторан.