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Széchenyi Baths в Будапеште

Széchenyi Baths

О месте

Самый большой термальный комплекс Европы в парке Варошлигет в Будапеште, названный в честь графа Иштвана Сеченьи. Желтое купольное здание в стиле барокко-ренессанса с фресками, мозаиками и историческими интерьерами. Включает сауны, хаммам, парные, массаж, фитнес-зал и ресторан.

Контакты

Budapest, Állatkerti krt. 9-11, 1146
+36204350051

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 20:00
Вторник07:00 - 20:00
Среда07:00 - 20:00
Четверг07:00 - 20:00
Пятница07:00 - 22:00
Суббота08:00 - 20:00
Воскресенье08:00 - 20:00
Контакты
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