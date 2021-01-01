Rumour by Rácz Jenő в Будапеште
О месте
Ресторан в центре Будапешта, открытый в 2021 году известным шефом Jenő Rácz, сочетающий венгерские корни с влияниями из Европы и Азии в формате chef's table.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Budapest, Petőfi tér 3-5, 1051
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 23:00
Среда17:00 - 23:00
Четверг17:00 - 23:00
Пятница17:00 - 23:00
Суббота17:00 - 23:00