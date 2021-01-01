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Rumour by Rácz Jenő в Будапеште

Rumour by Rácz Jenő

О месте

Ресторан в центре Будапешта, открытый в 2021 году известным шефом Jenő Rácz, сочетающий венгерские корни с влияниями из Европы и Азии в формате chef's table.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Budapest, Petőfi tér 3-5, 1051
+36704634655

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 23:00
Среда17:00 - 23:00
Четверг17:00 - 23:00
Пятница17:00 - 23:00
Суббота17:00 - 23:00
Контакты
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