Borkonyha Winekitchen в Будапеште
О месте
Ресторан с одной звездой Michelin в центре Будапешта, известный современной венгерской кухней и обширной винной картой из более 200 венгерских вин.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Budapest, Sas u 3, 1051
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 00:00
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00