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Borkonyha Winekitchen в Будапеште

Borkonyha Winekitchen

О месте

Ресторан с одной звездой Michelin в центре Будапешта, известный современной венгерской кухней и обширной винной картой из более 200 венгерских вин.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Budapest, Sas u 3, 1051
+3612660835

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 00:00
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Контакты
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