Аренда яхты в Будапешт

Яхты для особых случаев

Вечерний Дунай особенно подходит для событий, где архитектура города должна стать частью впечатления. На борту можно провести небольшую церемонию или построить вокруг прогулки полноценный праздничный вечер.

Предложение руки и сердца — маршрут проходит мимо самых эффектно освещённых участков набережной, а момент можно заранее продумать до мелочей.

Выпускной вечер — отдельная прогулка для небольшой компании с ужином, музыкой и фотографиями на фоне ночного города.

Праздничный ужин для нескольких поколений семьи — спокойный формат, в котором старшие и младшие гости проводят время вместе без необходимости перемещаться между площадками.

Когда Парламент, мосты и Будайский замок отражаются в Дунае, вечер получает собственную визуальную кульминацию.