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Felicia Bar в Буэнос-Айресе

Felicia Bar

О месте

Стильный коктейльный бар в отеле Sofitel Buenos Aires Recoleta. Элегантная атмосфера и авторские коктейли от знаменитого миксолога Моны Галлоси.

Особенности

Посадочные места
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Posadas 1232, C1011 Cdad. Autónoma de Buenos Aires

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 23:30
Вторник18:00 - 23:30
Среда18:00 - 23:30
Четверг18:00 - 23:30
Пятница18:00 - 23:30
Суббота18:00 - 23:30
Воскресенье18:00 - 23:30
Контакты
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