Felicia Bar в Буэнос-Айресе
О месте
Стильный коктейльный бар в отеле Sofitel Buenos Aires Recoleta. Элегантная атмосфера и авторские коктейли от знаменитого миксолога Моны Галлоси.
Особенности
Посадочные места
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Posadas 1232, C1011 Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 23:30
Вторник18:00 - 23:30
Среда18:00 - 23:30
Четверг18:00 - 23:30
Пятница18:00 - 23:30
Суббота18:00 - 23:30
Воскресенье18:00 - 23:30