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Luzmala Bar в Буэнос-Айресе

Luzmala Bar

О месте

Стильный коктейльный бар в формате speakeasy в районе Нуньес. Скрыт за неприметным фасадом: винтажный декор, приглушённый свет, уютные диваны. Авторская миксология с переосмыслением классики и необычными ингредиентами, продуманные закуски.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

C1429AZD, Arcos 2950, C1429 AZD, Cdad. Autónoma de Buenos Aires
+541159306453

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда20:00 - 02:00
Четверг20:00 - 02:00
Пятница20:00 - 03:00
Суббота20:00 - 03:00
Воскресенье20:00 - 02:00
Контакты
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