Luzmala Bar в Буэнос-Айресе
О месте
Стильный коктейльный бар в формате speakeasy в районе Нуньес. Скрыт за неприметным фасадом: винтажный декор, приглушённый свет, уютные диваны. Авторская миксология с переосмыслением классики и необычными ингредиентами, продуманные закуски.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
C1429AZD, Arcos 2950, C1429 AZD, Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда20:00 - 02:00
Четверг20:00 - 02:00
Пятница20:00 - 03:00
Суббота20:00 - 03:00
Воскресенье20:00 - 02:00