Abra Cultural в Буэнос-Айресе
О месте
Стильное мультиформатное пространство в историческом центре Буэнос-Айреса (Монсеррат): ресторан южноитальянской кухни, бар, кофейня и арт-галерея в здании 1875 года. Аутентичная неаполитанская пицца из дровяной печи, живой джаз по вечерам, современный дизайн и библиотека.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Hipólito Yrigoyen 840, C1086AAN Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 00:00
Вторник08:00 - 00:00
Среда08:00 - 00:00
Четверг08:00 - 00:00
Пятница08:00 - 00:00
Суббота09:00 - 02:00