De Los Cojones Bar в Буэнос-Айресе
О месте
Стильный атмосферный бар в историческом районе Сан-Тельмо, Буэнос-Айрес. Расположен в здании старше 200 лет с сохранёнными оригинальными кирпичными арками.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Defensa 550, C1065 Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 00:00
Среда17:00 - 00:00
Четверг17:00 - 00:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота20:00 - 02:00
Воскресенье12:00 - 17:00