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Vinnovo в Буэнос-Айресе

Vinnovo

О месте

Уютный винный бар в престижном районе Реколета с тёплой, почти домашней атмосферой. Богатая коллекция аргентинских вин, включая редкие сорта от небольших виноделен. Дегустационные сеты, изысканные закуски (сыры, тапас), персонал расскажет историю каждого винодельческого региона.

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места

Контакты

Av. Pres. Manuel Quintana 500 C1129ABN, C1112 Cdad. Autónoma de Buenos Aires
+541148047304

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 20:00
Вторник11:00 - 20:00
Среда11:00 - 20:00
Четверг11:00 - 20:00
Пятница10:00 - 20:00
Суббота10:00 - 20:00
Контакты
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