Vinnovo в Буэнос-Айресе
О месте
Уютный винный бар в престижном районе Реколета с тёплой, почти домашней атмосферой. Богатая коллекция аргентинских вин, включая редкие сорта от небольших виноделен. Дегустационные сеты, изысканные закуски (сыры, тапас), персонал расскажет историю каждого винодельческого региона.
Особенности
Принимают карты
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Наличные
Посадочные места
Контакты
Av. Pres. Manuel Quintana 500 C1129ABN, C1112 Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 20:00
Вторник11:00 - 20:00
Среда11:00 - 20:00
Четверг11:00 - 20:00
Пятница10:00 - 20:00
Суббота10:00 - 20:00