Vico Wine Bar в Буэнос-Айресе
О месте
Современный винный бар в Буэнос-Айресе с инновационной системой самообслуживания (диспенсеры Wineemotion). Более 140 сортов аргентинских и мировых вин — гость сам выбирает объём порции.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Gurruchaga 1149, C1414 Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 01:00
Среда18:00 - 01:00
Четверг18:00 - 01:00
Пятница18:00 - 01:00
Суббота18:00 - 01:00