Le Club Bacan в Буэнос-Айресе
О месте
Оживлённый бар и лаунж в отеле Meliá Casa Lucía. Погружение в местную культуру через искусство, музыку и гастрономию. Яркая атмосфера, терраса с граффити, живая музыка, изысканные тапас.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Arroyo 841, C1007AAB, C1007AAB Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 23:30
Вторник11:00 - 23:30
Среда11:00 - 23:30
Четверг11:00 - 01:00
Пятница11:00 - 01:00
Суббота11:00 - 01:00
Воскресенье11:00 - 23:30