Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Le Club Bacan в Буэнос-Айресе

Le Club Bacan

О месте

Оживлённый бар и лаунж в отеле Meliá Casa Lucía. Погружение в местную культуру через искусство, музыку и гастрономию. Яркая атмосфера, терраса с граффити, живая музыка, изысканные тапас.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Arroyo 841, C1007AAB, C1007AAB Cdad. Autónoma de Buenos Aires
+541151471118

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 23:30
Вторник11:00 - 23:30
Среда11:00 - 23:30
Четверг11:00 - 01:00
Пятница11:00 - 01:00
Суббота11:00 - 01:00
Воскресенье11:00 - 23:30
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM