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Éter Club в Буэнос-Айресе

Éter Club

О месте

Популярный музыкальный клуб и бар в районе Вилья-дель-Парке. Атмосфера «скрытого места», живые выступления, качественная коктейльная карта.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Cuenca 2783, C1417 Cdad. Autónoma de Buenos Aires

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда20:00 - 04:00
Четверг21:00 - 04:00
Пятница21:00 - 04:00
Суббота21:00 - 04:00
Воскресенье21:00 - 02:00
Контакты
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