Museum of Latin American Art (MALBA) в Буэнос-Айресе
О месте
Главная площадка Буэнос-Айреса с ключевыми работами региона от сюрреализма до авангарда: шедевры Фриды Кало, Диего Риверы и Тарсилы ду Амарал. Активная культурная программа: временные выставки, независимое кино, литературные дискуссии. Живой центр притяжения столицы.
Контакты
Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415, C1425CLA Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 20:00
Среда11:00 - 20:00
Четверг12:00 - 20:00
Пятница12:00 - 20:00
Суббота12:00 - 20:00
Воскресенье12:00 - 20:00