Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

El Zanjón de Granados в Буэнос-Айресе

El Zanjón de Granados

О месте

Уникальный археологический комплекс в районе Сан-Тельмо (Буэнос-Айрес). Система подземных туннелей, старинных построек и пересохшее русло ручья XVIII–XIX веков, открытые Хорхе Экштейном. Экскурсии по туннелям в историю города.

Контакты

Defensa 755, C1065 Cdad. Autónoma de Buenos Aires
+541170781542

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 17:00
Вторник11:00 - 17:00
Среда11:00 - 17:00
Четверг11:00 - 17:00
Пятница11:00 - 17:00
Суббота11:00 - 17:00
Воскресенье11:00 - 17:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM