El Zanjón de Granados в Буэнос-Айресе
О месте
Уникальный археологический комплекс в районе Сан-Тельмо (Буэнос-Айрес). Система подземных туннелей, старинных построек и пересохшее русло ручья XVIII–XIX веков, открытые Хорхе Экштейном. Экскурсии по туннелям в историю города.
Контакты
Defensa 755, C1065 Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 17:00
Вторник11:00 - 17:00
Среда11:00 - 17:00
Четверг11:00 - 17:00
Пятница11:00 - 17:00
Суббота11:00 - 17:00
Воскресенье11:00 - 17:00