El Preferido de Palermo в Буэнос-Айресе
О месте
Легендарный ресторан в розовом здании 1950-х годов в центре Палермо-Сохо. Бывшая таверна, ныне гастрономическая достопримечательность: эталонная миланеса, домашние колбасы, сезонные овощи с собственной фермы.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Jorge Luis Borges 2108, C1425FFD Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 01:00
Вторник11:30 - 01:00
Среда11:30 - 01:00
Четверг11:30 - 01:00
Пятница11:30 - 01:00
Суббота11:30 - 01:00
Воскресенье11:30 - 01:00