Sottovoce в Буэнос-Айресе
О месте
Изысканный итальянский ресторан с элегантной атмосферой, высоким сервисом и классическими блюдами: паста, ризотто, морепродукты. Стильный интерьер, популярное место для ужинов.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Av. del Libertador 1098, C1112ABN Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00