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Sottovoce в Буэнос-Айресе

Sottovoce

О месте

Изысканный итальянский ресторан с элегантной атмосферой, высоким сервисом и классическими блюдами: паста, ризотто, морепродукты. Стильный интерьер, популярное место для ужинов.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Av. del Libertador 1098, C1112ABN Cdad. Autónoma de Buenos Aires
+541136913317

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
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