Gioia Cocina Botánica в Буэнос-Айресе

О месте

Изысканный веганский ресторан при отеле Palacio Duhau — Park Hyatt в Реколете (отмечен гидом Мишлен). «Ботаническая» кухня из овощей, фруктов, водорослей и грибов: дегустационные меню и блюда à la carte с ферментированными продуктами на красивой террасе.