Gioia Cocina Botánica в Буэнос-Айресе
О месте
Изысканный веганский ресторан при отеле Palacio Duhau — Park Hyatt в Реколете (отмечен гидом Мишлен). «Ботаническая» кухня из овощей, фруктов, водорослей и грибов: дегустационные меню и блюда à la carte с ферментированными продуктами на красивой террасе.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Posadas 1350, C1011ABH Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:30 - 23:30
Вторник12:30 - 23:30
Среда12:30 - 23:30
Четверг12:30 - 23:30
Пятница12:30 - 23:30
Суббота12:30 - 23:30