Duhau Restaurante & Vinoteca в Буэнос-Айресе
О месте
Изысканный ресторан в отеле Palacio Duhau — Park Hyatt в районе Реколета, Буэнос-Айрес. Авторская аргентинская кухня с акцентом на приготовление на углях и одна из лучших винных карт города.
Особенности
Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Можно с животными
Контакты
Av. Alvear 1661, C1014AAD Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:30
Вторник12:00 - 23:30
Среда12:00 - 23:30
Четверг12:00 - 23:30
Пятница12:00 - 23:30
Суббота12:00 - 23:30
Воскресенье19:30 - 00:00