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Duhau Restaurante & Vinoteca в Буэнос-Айресе

Duhau Restaurante & Vinoteca

О месте

Изысканный ресторан в отеле Palacio Duhau — Park Hyatt в районе Реколета, Буэнос-Айрес. Авторская аргентинская кухня с акцентом на приготовление на углях и одна из лучших винных карт города.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Можно с животными

Контакты

Av. Alvear 1661, C1014AAD Cdad. Autónoma de Buenos Aires
+541151711234

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:30
Вторник12:00 - 23:30
Среда12:00 - 23:30
Четверг12:00 - 23:30
Пятница12:00 - 23:30
Суббота12:00 - 23:30
Воскресенье19:30 - 00:00
Контакты
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